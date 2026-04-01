Se recuperaron objetos robados en tareas investigativas

• La intervención se concretó en una zona de monte de la comunidad conocida como “La Mocha”

Policías de la Subcomisaría El Potrillo recuperaron una computadora portátil y un cargador denunciados como sustraídos, en el marco de una investigación por el delito de robo, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.

El procedimiento se realizó durante recorridas realizadas por personal de la brigada investigativa de la dependencia, donde fue importante el aporte de los vecinos.

Allí los investigadores establecieron que en inmediaciones a la comunidad “La Mocha”, vieron que dos sujetos merodeaban la zona entre la densa vegetación.

Ante esa situación, los uniformados realizaron un rastrillaje por el sector y hallaron entre la espesura del monte una computadora tipo notebook y un cargador negro, que guardan relación con la causa.

A todo esto, la damnificada reconoció los bienes y se realizó la restitución, de acuerdo con lo establecido por las diligencias legales; mientras siguen las tareas investigativas para identificar a los autores del hecho.