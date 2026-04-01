La Policía detuvo a un hombre por un caso de desorden en el barrio Namqom

• La víctima sufrió una herida cortante en la cabeza y fue derivada al Hospital Central

Integrantes de la Subcomisaría Namqom aprehendieron a un hombre por un disturbio en una casa, que terminó con una mujer herida y hospitalizada.

El procedimiento ocurrió el martes último, alrededor de las 23:55 horas, en la manzana 3, frente a una iglesia del barrio Namqom.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron la situación y hallaron a una mujer de 40 años con una herida cortante en la cabeza.

Según comentó la víctima, el incidente ocurrió mientras compartía bebidas alcohólicas con varios hombres y en un determinado momento se produjo una discusión que derivó en agresiones físicas.

En ese contexto, relató que uno de ellos la atacó un objeto contundente y le provocó lesiones.

A todo esto, el personal del SIPEC trasladó a la víctima al Hospital Distrital N° 8 para su atención por una herida cortante profunda en la cabeza y de allí la derivaron al Hospital Central para una mejor evaluación.

En el marco de la investigación del caso, se aprehendió a un joven de 22 años y se lo trasladó hasta la dependencia policial, razón por la cual se lo notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.