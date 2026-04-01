Hubo secuestros de drogas, motocicletas y un animal vacuno

• También aprehendieron a un individuo con pedido de captura y demoraron a infractores

Efectivos de la Unidad Regional Seis realizaron múltiples intervenciones en Ingeniero Juárez, demoraron a varios infractores, detuvieron a un hombre con pedido de captura activo y secuestraron estupefacientes, motocicletas y un animal vacuno transportado en forma irregular.

El primer procedimiento se produjo cuando personal del Comando Radioeléctrico intervino en el barrio Virgen del Carmen y demoró a un adolescente con estupefacientes.

Luego los integrantes de la Delegación de Drogas Peligrosas realizaron la prueba del contenido de un envoltorio y un cigarrillo de fabricación casera con reactivos químicos y establecieron que se trataba de marihuana.

Por otra parte, en el marco de tareas preventivas contra el abigeato, personal de la brigada del Comando realizó un control sobre la Ruta Provincial N° 39, donde se interceptó una camioneta que transportaba un animal vacuno en un tráiler.

Al constatar que el conductor no tenía la documentación obligatoria para el traslado, se labró una contravención.

Luego, mediante tareas de ciberpatrullaje en redes sociales, efectivos detectaron la organización de carreras clandestinas, desplegaron un operativo en inmediaciones de la plaza central y demoraron a un joven por realizar maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta, sin documentación.

En otro procedimiento en la avenida Degen y San Lorenzo, se demoró a otro motociclista por manejar de manera imprudente y en estado de ebriedad, procediéndose al secuestro de herramientas de mano y los elementos cortantes que llevaba.

Por último, personal de la brigada investigativa aprehendió a un hombre en inmediaciones de la terminal de ómnibus, durante tareas de patrullaje por el barrio Centro.

El sujeto fracasó en su intento de huida y tras su identificación y verificación en el sistema judicial, se constató que registraba un pedido de captura activo, se lo trasladó al Hospital de Ingeniero Juárez para el examen médico y quedó alojado en la dependencia policial.



