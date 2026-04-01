Se realizará un encuentro intercultural por el Día de los Pueblos Originarios

La idea tiene por objetivo visibilizar, revalorizar y celebrar la identidad cultural, los saberes ancestrales y las técnicas textiles de las comunidades aborígenes.

Un encuentro intercultural para conmemorar el Día de los Pueblos Originarios se desarrollará este viernes 17 en la Casa de las Artesanías de la ciudad capital. Contará con una programación integral que combinará expresiones artísticas, espacios de reflexión y actividades abiertas a la comunidad.

Dicho evento es organizado por la Subsecretaría de Cultura de Formosa, junto con el Ministerio de Turismo, el Instituto de Asistencia Social (IAS) y el Área de Patrimonio Sociocultural.

Según pudo saber la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), tendrá como eje central una muestra en formato desfile, en la que modelos exhibirán prendas diseñadas por destacadas referentes de distintas comunidades: Octaviana Ortiz de la comunidad Toba Qom de Ingeniero Juárez; Darmaris Pérez de la comunidad Pilagá de Pozo del Tigre; y María Toribio de la comunidad Wichí de Ingeniero Juárez.

De esta manera, se busca poner en valor la identidad cultural, los saberes ancestrales y las técnicas textiles propias de cada pueblo.

Asimismo, se llevará a cabo un conversatorio intercultural organizado por el Área de Patrimonio, concebido como un espacio de diálogo abierto para profundizar en las cosmovisiones de los pueblos originarios. Allí, se abordarán temáticas vinculadas a la identidad y el sentido de pertenencia, la transmisión de saberes, el rol de la mujer en las comunidades, las prácticas artesanales como forma de vida, la relación con el territorio y los desafíos actuales en el contexto contemporáneo.

La jornada incluirá diversas actividades complementarias destinadas a todo público, entre ellas propuestas recreativas para niños, espacios de biodanza, gastronomía, un stand editorial y un paseo de artesanos organizado por el IAS, que se desarrollará sobre la Avenida 25 de Mayo entre San Martín y Belgrano, en la Capital.

La iniciativa propone generar un espacio de encuentro, reconocimiento y celebración de las raíces culturales, promoviendo el respeto por la diversidad y fortaleciendo los vínculos entre las comunidades.



