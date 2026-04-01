Pirané: Fortalecen la organización de la Feria de Ciencias con equipos directivos y coordinadores

En el marco de las acciones destinadas a consolidar el trabajo pedagógico en las instituciones educativas, se llevó a cabo una reunión con equipos directivos y coordinadores de todos los niveles y modalidades dependientes de la Delegación Zonal Pirané.

Durante el encuentro se abordaron diversos ejes vinculados al fortalecimiento del trabajo institucional, con especial énfasis en la organización de la Feria de Ciencias y Tecnología.

Desde el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, precisaron que se realizó una bajada técnica sobre los proyectos, su abordaje pedagógico y la relevancia de promover la integralidad de las áreas de conocimiento a partir del enfoque STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática.

Asimismo, se compartieron las fechas correspondientes a las distintas instancias de la feria —institucional, zonal, provincial y nacional— brindando precisiones para su adecuada planificación y desarrollo en cada etapa.

Otro de los puntos centrales, fue la correcta carga de los proyectos en el sistema, junto con las orientaciones sobre la documentación requerida en cada instancia, entre ellas la Carpeta de Campo, el Registro Pedagógico, el Informe de Trabajo y el Video de Registro, elementos fundamentales para el seguimiento y evaluación de las propuestas.

Finalmente, desde la Delegación Zonal de Pirané, a cargo de la profesora Esther Gladys González, destacaron la importancia de estos espacios de trabajo conjunto, que permiten unificar criterios, fortalecer las prácticas educativas y garantizar propuestas pedagógicas de calidad, innovadoras e integrales para todos los estudiantes.



