Insfrán participó del agasajo por el aniversario del club “Defensores de Evita”

El primer mandatario, acompañado por el vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira; entre otras autoridades, destacó que se trata de “una institución muy importante para el deporte formoseño”.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, compartió una cena por el 75° aniversario del Club Atlético, Social y Cultural “Defensores de Evita”, al cual elogió como “una institución muy importante para el deporte formoseño”.

“En el encuentro hicimos un merecido reconocimiento a deportistas que han sido protagonistas de la historia grande del club”, subrayó el jefe del Poder Ejecutivo Provincial, quien además los felicitó “por defender siempre con orgullo los colores” de la institución deportiva.

Al brindar unas palabras en el agasajo, el gobernador Insfrán recordó que “Basilio Pintos, padre, formó el equipo Defensores de Evita para representar a Formosa en el Campeonato Nacional y ha logrado en el año 1951 el premio mayor para Formosa, que era solamente un territorio”.

“Quiero decirles muchas gracias por compartir este encuentro, para mí es una alegría inmensa estar con los deportistas. A varios los conozco fuera de la cancha y también a algunos dentro de la cancha”, comentó y recalcó: “¡Feliz día! 75 años no se cumplen todos los días”.



