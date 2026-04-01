Dos hombres fallecieron electrocutados

• Fueron en casos distintos, registrados en viviendas particulares de San Martín Dos y la ciudad capital

En diferentes casos, dos hombres de 28 y 36 años fallecieron tras sufrir descargas eléctricas en sus domicilios, razón por la cual integrantes de la Policía provincial iniciaron las actuaciones judiciales por “Muerte por electrocución”.

El primer hecho se registró en San Martín Dos, este lunes cerca de las 20:25 horas, y el ingreso de la víctima al hospital de la localidad se produjo tras manipular una llave térmica en su casa.

Minutos después, pese a la asistencia médica recibida, el personal de salud informó su deceso por “paro cardiorrespiratorio producto de la descarga eléctrica”.

El segundo caso ocurrió alrededor de las 23:45 horas, cuando integrantes de la Comisaría Seccional Novena verificaron un requerimiento en una vivienda del barrio 28 de Junio, por una persona que estaba inconsciente.

Los policías hallaron en el lugar a un joven tendido sobre una cama, determinándose que recibió una descarga eléctrica al manipular un ventilador de pie.

De inmediato, los uniformados realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del personal del SIPEC, que lo trasladó al centro de salud del mencionado conglomerado habitacional.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, el médico de guardia confirmó el fallecimiento del joven.

Por su parte, el personal de Policía Científica documentó los escenarios de ambos casos.

Los cuerpos fueron entregados a sus familiares para las exequias y se iniciaron los expedientes judiciales, con intervención de la Justicia provincial.