Samaniego sostuvo que Basualdo debe explicar “por qué es cómplice de un Gobierno que aumenta los combustibles, mercadería y energía eléctrica”

Y cuestionó al Diputado nacional que, si observa un delito como funcionario público, tiene “la obligación de denunciarlo”. Además, apuntó contra el senador Paoltroni porque “sólo piensa en la intervención” de la provincia, pero “está vacío de ideas”.

El diputado provincial y jefe del bloque justicialista de la Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, conversó con la Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR) y aseguró que el legislador nacional por La Libertad Avanza (LLA), Atilio Basualdo, “habla” para la Cámara baja del Congreso pero “después no refleja ninguna denuncia real”.

“Hay una nueva afrenta hacia Formosa, lastimosamente de alguien que se dice comprovinciano nuestro, habla mal de la provincia y él sabe perfectamente que está mintiendo”, sostuvo.

Asimismo, el legislador aseveró que Basualdo “sabe perfectamente cuál es la situación” y le reprochó que “atacó a nuestra provincia, al sistema de cooperativa que nació o se fortaleció en la crisis; y ahora, lastimosamente, se revitaliza, porque es un sistema de solidaridad, de trabajo, de servicio, de consumo”.

“Estamos en presencia, nuevamente, de una evidencia de que ante la falta total de ideas, total de gestión, porque para Formosa no trajo nada, elige el camino de la mentira, el camino de la afrenta sin ningún tipo de sentido”, apuntó.

En ese sentido, Samaniego cuestionó al Diputado nacional que, si observa un delito como funcionario público, tiene “la obligación de denunciarlo”, porque “no es una opción”, por lo que, consideró, “no puede hablar por hablar nada más para que sea escuchado en la Cámara de Diputados y después no reflejar ninguna denuncia concreta, real”.

“¿En qué le benefició a nuestra provincia que Atilio Basuando sea diputado nacional? Quizás la gente no sabe siquiera que lo que; ¿en qué le sirvió que (Francisco) Paoltroni sea senador nacional? En nada”, esbozó.

De esta manera, el jefe del bloque justicialista, analizó que el legislador “cree que está en condiciones de atacar y criticar” cuando, por el contrario, “lo que tiene que hacer es rendir cuentas”.

“Tiene que venir a explicar por qué es cómplice de un Gobierno que aumenta los combustibles, la mercadería, la energía eléctrica. Eso es lo que tiene que hacer. Explicaciones de por qué el Gobierno nacional se ensañó con nuestra provincia”, manifestó.

Intervención

En esa línea, Samaniego también reprochó al senador nacional por la minoría, Francisco Paoltroni, que “el único proyecto que tiene es la intervención de Formosa”.

“¿Es lo único que va militando para la provincia? ¿Qué pasa si no se da la intervención? ¿Se queda sin ideas, sin proyectos? Que venga a Formosa, que renuncie. Le estamos pagando un sueldo y está calentando un sillón en la Cámara de Senadores solamente para pedir la intervención. No puede ser. No puede ser que sea solamente ese camino”, indicó.

Y añadió: “¿Qué puerta golpea Paoltroni, qué puerta golpea Basualdo en el Gobierno nacional para traer algo a Formosa? No puede ser que solamente tengan en la mente al gobernador Insfrán. ¿Cuál es el proyecto sanitario que ambos tienen, el educativo, el productivo, turístico? Nada”.

En ese marco, el diputado provincial reflexionó que “reemplazan” el vacío de ideas “con mentiras y falacias, desde una posición de odio, de resentimiento, de envidia, de rencor” y estimó que “nada llega a buen puerto si están movilizados por esos sentimientos”.

“¿Se puede hablar de democracia, de intervención y militares? ¿Cuál es la razón de la intervención? Es que no le puedo ganar a Insfrán. Claro, entonces por eso hay que intervenir la provincia.Porque si en caso el Gobernador fuera tan malo como dicen, les ganarían caminando las elecciones. Si el pueblo está tan sojuzgado como ellos dicen, pues ¿por qué les vota?”, interpeló.

Y profundizó: “Porque encima no les vota con un punto de diferencia. No gana por mil o dos mil votos, sino con el 70%, siete de cada 10 formoseños que votan, apoyan al gobernador de Insfrán”.

Entonces, concluyó Samaniego, “resulta caprichoso” pedir la intervención provincial y “se cuenta sólo el chiste” de que “sólo piense en eso y se dedique a falsificar”.



