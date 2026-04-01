Defensores solicita extensión del subsidio eléctrico para noviembre y marzo en el Norte Grande

Gialluca denunció que como consecuencia de que el Gobierno Nacional redujo drásticamente los bloques de consumos subsidiados, siendo los mismos claves en la Región del NEA y NOA, la que son atravesadas por temperaturas extremas, “estableciéndolo a apenas 150 KWH por mes, quedando el resto de los consumos sujetos a tarifa plena”, se produjo un salto automático en las facturas, agravado por incrementos en el precio mayorista de la energía: la Potencia subió 9.906% y el Transporte más de 6.800%, trasladándose a la economía cotidiana, por lo que el NEA lidera la inflación nacional, con un 4,1% y un 20,6% por encima del promedio del país, “originando el encarecimiento de la energía, mayores precios en los alimentos, servicios y comercio, configurándose un efecto en cadena que, se inicia en la factura de energía eléctrica y termina en los precios de góndola”-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca en su carácter de Vicepresidente de ADPRA, en representación de todas las defensorías del país, solicitaron al Gobierno Nacional extender el subsidio eléctrico para zonas Muy Cálidas del Norte Grande, incorporando los meses de noviembre y marzo. La realidad climática de la región exige adecuar las políticas públicas: las altas temperaturas se prolongan más allá del período actualmente contemplado, impactando directamente en el consumo energético de los hogares. Garantizar el acceso a la energía en condiciones de calor extremo es fundamental para la salud y la calidad de vida, especialmente de los sectores más vulnerables. Las instancias se concretaron a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía de la Nación que amplíen el subsidio eléctrico de 550 kWh/mes —establecido en el Anexo I de la Resolución SE N° 13/2026 para zonas clasificadas como Muy Cálidas— a los meses de noviembre y marzo en las provincias del NEA y el NOA, integrantes del denominado Norte Grande Argentino. El Decreto N° 943/2025 creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y puso fin al anterior régimen de segmentación tarifaria. En su marco, la Resolución SE N°13/2026 estableció los criterios operativos por zonas climáticas: para los meses de diciembre, enero y febrero, las zonas Muy Cálidas —entre las que se encuentran el NEA y el NOA— acceden a un beneficio del 50% sobre los primeros 550 kWh mensuales consumidos. Sin embargo, la realidad climática del Norte Grande no se ajusta a ese período. Las temperaturas estivales —que en la región superan con frecuencia los 40° C— se registran desde noviembre y se extienden hasta marzo, generando una demanda sostenida de refrigeración y ventilación durante cinco meses consecutivos. Excluir noviembre y marzo del beneficio implica desconocer esa particularidad climática y dejar a los usuarios sin cobertura precisamente en los extremos del período de mayor calor. Esta situación se inscribe en un contexto de pobreza energética que afecta de manera desproporcionada a las familias de menores ingresos del norte del país. El acceso a la energía eléctrica no es un bien de consumo discrecional: en condiciones de calor extremo, es un requisito indispensable para la salud, la seguridad alimentaria y la vida digna. Numerosas familias de la región enfrentan hoy la disyuntiva de pagar la factura eléctrica o cubrir sus necesidades básicas de alimentación, producto de los sucesivos aumentos tarifarios en los segmentos de generación y transporte impuestos por el Gobierno Nacional y que se trasladan directamente a los usuarios residenciales. Se señaló que la solicitud que formulamos no responde a una demanda arbitraria ni a la defensa de privilegios injustificados. El esquema de subsidios energéticos focalizados existe precisamente para corregir las asimetrías que el mercado no resuelve por sí solo: diferencias de ingreso, de localización geográfica y de condiciones ambientales que imponen cargas desiguales sobre los hogares. Extender el beneficio a noviembre y marzo en las zonas Muy Cálidas constituye un ajuste razonable y proporcional a la realidad que viven millones de personas en el Norte Grande. Por ello, ADPRA Instó a las autoridades competentes a modificar el Anexo I de la Resolución SE N° 13/2026, a fin de incluir los meses de noviembre y marzo dentro del período de aplicación del subsidio del 50% sobre los primeros 550 kWh para las zonas clasificadas como Muy Cálidas del NEA y el NOA. Asimismo, y en línea con distintas iniciativas legislativas presentadas en el Congreso de la Nación, se consideró necesario avanzar en el diseño e implementación de un esquema de tarifa regional diferenciada que contemple las particularidades climáticas, sociales y económicas del Norte Grande.



