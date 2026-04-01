Samaniego: “El senador Paoltroni utilizó su influencia política para beneficiarse de una suma de dinero millonaria”

Entre la lista de beneficiarios de préstamos del Banco Nación, que se reveló en la semana, aparecen varios funcionarios del oficialismo nacional, incluyendo al senador formoseño Francisco Paoltroni quien obtuvo un crédito hipotecario de 270 millones de pesos otorgado por el Banco Ciudad, destinado a la compra de una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con AGENFOR, el jefe del bloque justicialista en la Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, calificó como un “escándalo” y una “burla al pueblo formoseño” la concesión de un préstamo de 270 millones de pesos al senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, por parte del Banco Ciudad.

En este marco, Samaniego sostuvo que “es un una muestra más del dudoso proceso de origen de los fondos con los que cuenta”, y añadió que “es evidente el uso de todas sus artimañas, en este caso un acomodo político, para que le den un préstamo de esa magnitud”, remarcando la contradicción de que un representante de Formosa obtenga créditos de una entidad porteña.

En ese sentido, subrayó que “es una burla de Paoltroni (Francisco) a la ciudadanía formoseña y al pueblo en general” y recordó que “el Gobierno nacional requiere un sacrificio económico a todo el pueblo; pero por otro lado, ellos (oficialismo nacional) sacan créditos de hasta 400 millones de pesos. Es una barbaridad que den este tipo de créditos en esta situación tan difícil para el país”.

Samaniego cuestionó la coherencia del discurso “anti-Estado” de La Libertad Avanza, señalando que los referentes del sector acuden a la banca pública en lugar de financiarse a través del sector privado.

“¿Por qué no van a un banco privado a pedir préstamos? Si su actividad privada es tan floreciente, ¿por qué no sacaron un préstamo allí? Fueron al Banco Nación y al Banco Ciudad porque allí están sus cómplices”, sentenció.

Asimismo, resaltó la gravedad de las condiciones financieras otorgadas a los legisladores oficialistas, teniendo en cuenta que “lo van a pagar a 20 a 25 años, es insólito”, sobre todo “en este momento donde los alquileres aumentan y la gente no puede tener casa propia porque el Gobierno nacional paralizó todas las obras de vivienda, esto es un cachetazo que le dan a la gente”, lamentó.

Y manifestó que “Francisco Paoltroni es cómplice de un Gobierno que en Formosa no hizo ninguna vivienda y ya son dos años”, refiriéndose a la gestión presidencial de Javier Milei.

Para el jefe de la bancada justicialista local, el senador Paoltroni “tiene que devolver el dinero y no en los 240 meses, porque a muy pocos argentinos se le da la oportunidad de tener una casa a 20 o 30 años”.

“El senador Paoltroni utilizó su influencia y acomodo político para beneficiarse de una suma de dinero millonaria para comprarse una casa en Buenos Aires”, expresó.

Por esto, Samaniego calificó que “realmente es una vergüenza y un escándalo y se convierte en tragedia cuando sucede en un país como la Argentina, donde hay gente que no llega a fin de mes”.

Además, reafirmó la idea de que “en un banco privado no le van a dar un préstamo; por eso fue al de Nación donde están sus cómplices”, y expuso que eso responde a “una asociación ilícita”, destacando que “se asociaron en el Banco Nación para beneficiarse económicamente entre 50 personas con la plata de todos los argentinos. El Banco Nación debe promover la vivienda única para los trabajadores y la clase media, no para comprar voluntades políticas”.

Finalmente, el legislador provincial desacreditó las explicaciones brindadas por el senador nacional a través de comunicados, remarcando que “él (Paoltroni) cree que dando explicaciones simplistas va a detener este escándalo”, y agregó que “él no camina acá en la provincia, no se da cuenta cuántas personas en Formosa acceden a un crédito de tal magnitud”, reiterando que Paoltroni utilizó su influencia política para comprarse una casa en Buenos Aires con dinero que es de todos, porque el Banco Nación es de todos.



