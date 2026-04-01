Impulso a la economía familiar de las comunidades originarias: El CEDEVA distribuyó animales y lana en el oeste formoseño

La actividad incluyó la entrega de 30 reproductores caprinos, 18 reproductores ovinos y 20 vellones para promover no solo la producción primaria, sino también el agregado de valor a través del trabajo artesanal, fortaleciendo la economía familiar y el rol de las mujeres dentro de la comunidad.

Con el objetivo de fortalecer la producción local y acompañar a las comunidades originarias del oeste formoseño, el CEDEVA de Laguna Yema llevó adelante una nueva jornada de asistencia productiva en Ingeniero Juárez.

Durante la actividad, se entregaron animales reproductores y materia prima para el trabajo artesanal a 28 familias de la zona: se distribuyeron 30 cabras reproductoras —de razas adaptadas a la región como Anglo Nubian, Criolla Formoseña y Boer— entre familias de las comunidades El Trébol, Mistolar, Bolsa Palomo, El Porongal, Pozo Luciano, Pozo del Pato y Media Luna.

La jornada continuó en la comunidad Qom Le’ec, donde se entregaron 18 ovejas reproductoras de raza Criolla Formoseña y 20 vellones de lana destinados a artesanas locales.

Esta iniciativa no solo apunta a mejorar la producción ganadera, sino también a impulsar el agregado de valor al trabajo local. La lana entregada será utilizada para la elaboración de tejidos y artesanías, una actividad que representa una fuente clave de ingresos para muchas familias, especialmente para las mujeres, además de contribuir a preservar la cultura del pueblo Qom, en una clara importancia que las autoridades dan a la economía familiar de las comunidades.

El operativo se llevó adelante de manera articulada entre el CEDEVA, el Instituto PAIPPA y el municipio de Ingeniero Juárez, en el marco de una estrategia que busca generar oportunidades, fomentar la inclusión y fortalecer la economía familiar en el oeste provincial.

Desde el organismo provincial, a cargo de Federico de Pedro, destacaron que los animales provienen de un trabajo de mejoramiento genético desarrollado en el centro, pensado específicamente para adaptarse a las condiciones de la región. En el caso de las ovejas, además, se prioriza la calidad de la lana, teniendo en cuenta las necesidades de las artesanas.

Cabe señalar que esta política tiene continuidad en el tiempo: desde el 2023 ya se entregaron 78 ovejas y 76 vellones a la comunidad Qom Le’ec. Además, los equipos técnicos realizan un seguimiento permanente, acompañando a las familias en el manejo productivo, sanitario y reproductivo de los animales.

El CEDEVA (Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias), en ese sentido, cumple un rol clave dentro del sistema productivo provincial, ya que desarrolla y adapta tecnologías para mejorar la eficiencia de pequeños y medianos productores, promoviendo la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental.







