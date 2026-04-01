Riacho He Hé: Secuestraron carne vacuna durante la investigación de un caso de abigeato

• La intervención se realizó en una zona rural de la Ruta Provincial N° 2

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Sección La Frontera, secuestraron producto cárnico y elementos utilizados durante una faena clandestina, en el marco de una causa judicial por “Abigeato”.

El procedimiento se llevó a cabo el lunes último, cuando personal policial montado a caballo acudió a un requerimiento en el establecimiento rural ubicado sobre Ruta Provincial N° 2, de la localidad de Riacho He Hé, ante la presencia de presuntos abigeos en la zona.

Durante las recorridas preventivas por el sector, los investigadores advirtieron la presencia de al menos tres sujetos, quienes al notar la presencia policial se dieron a la fuga y dejaron abandonados carne vacuna y diversos elementos utilizados para la actividad ilícita.

Allí se procedió al secuestro de los cortes cárnicos, un lazo, un serrucho y bolsas arpillera, constatándose que el animal había sido sustraído de un establecimiento rural de la zona.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Abigeato”, con intervención de la Justicia provincial, y continúan las investigaciones a fin de dar con los autores del hecho.