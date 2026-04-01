Clorinda: Aprehendieron a dos hombres y una mujer por delitos de “amenazas”, “lesiones” y “tentativa de hurto"

Los casos se concretaron en los barrios Libertad, San Miguel y centro de la segunda ciudad

Efectivos de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana, Zona Uno Clorinda, atraparon a tres personas implicadas en diversos procedimientos de respuesta inmediata a requerimientos por delitos de “Amenazas”, “Lesiones” y “Tentativa de hurto”.

El primer procedimiento se concretó en la mañana del lunes último, en inmediaciones de las calles Ayacucho y San Vicente de Paul del barrio Libertad, de la segunda ciudad, donde los investigadores demoraron a una mujer, tras constatarse que registraba una causa judicial por amenazas y lesiones.

En otro hecho, los policías acudieron a un requerimiento por un inconveniente familiar en el barrio San Miguel, donde una mujer denunció que su hermano la amenazó de muerte.

Tras la denuncia, los uniformados aprehendieron al sujeto en inmediaciones a su domicilio.

Por último, el lunes último al mediodía, los uniformados fueron a un supermercado ubicado sobre la avenida Tucumán y calle Soldado Argentino, donde sorprendieron a un individuo que pretendía sustraer comestibles de un supermercado, en cercanías de la puerta de salida tras ser advertido por el personal del lugar.

En todos los casos, se notificó a los detenidos de su situación legal y quedaron alojados en la dependencia por los delitos de “Amenazas”, “Lesiones” y “Tentativa de hurto”, con intervención de la Justicia provincial.