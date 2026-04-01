Detuvieron a dos sujetos por un ilícito cometido en un comercio

• Durante la investigación se secuestró droga

Efectivos de la Delegación UEAR-Loma Monte Lindo aprehendieron a dos sujetos como presuntos autores de un hurto perpetrado en un local comercial, uno de los cuales tenía marihuana entre sus prendas de vestir.

El hecho ocurrió este domingo cuando los policías tomaron conocimiento del delito y mediante las averiguaciones se estableció la identidad de dos de los tres implicados.

En principio se detuvo a uno de los sujetos y en medio de la requisa preventiva se encontró una sustancia vegetal en su poder.

Luego se interceptó al segundo sospechoso, en tanto sigue el trabajo de campo para secuestrar los bienes sustraídos y detener al tercero.

El procedimiento contó con la colaboración de la Delegación Drogas Peligrosas Pirané, cuyos integrantes confirmaron que la sustancia hallada era marihuana.

Ambos individuos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.