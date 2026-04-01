Respuesta solidaria a una nueva colecta de sangre realizada en el Hospital de Tres Lagunas

A pesar de las intensas lluvias, vecinos y vecinas se acercaron a donar, poniendo de relieve el compromiso comunitario para el sostenimiento de un sistema de donación voluntaria, gratuita y segura en toda la provincia.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la promoción de la donación voluntaria de sangre, mediante jornadas periódicas que se llevan adelante en hospitales distribuidos en todo el territorio provincial.

En ese marco, el lunes 20 de abril, se realizó una nueva colecta de sangre en el Hospital de Tres Lagunas, donde se registró solidaria participación de la comunidad, aunque las condiciones climáticas del día fueron adversas.

El director del nosocomio, odontólogo Alejandro Gómez, valoró el compromiso de los donantes, señalando que “los vecinos de Tres Lagunas respondieron una vez más a la convocatoria de donar sangre, de manera excelente porque, a pesar de las inclemencias climáticas con abundantes lluvias, demostraron su apoyo a esta iniciativa y se acercaron a hacer su donación”.

Asimismo, remarcó que, al tratarse de un efector de primer nivel de atención, el equipo de salud del nosocomio “viene trabajando de manera sostenida en la promoción de la donación voluntaria, segura, regular y gratuita”.

Y en ese sentido, indicó que estas acciones se desarrollan “en concordancia con las políticas sanitarias impulsadas por el gobernador Gildo Insfrán”, las cuales apuntan a seguir consolidando la equidad en la atención de todos los formoseños.

Gómez también expresó un especial reconocimiento a la comunidad por el gesto altruista manifestado en esta ocasión. “Quiero felicitar a todos nuestros compueblanos que llegaron hasta el hospital en un día de mucha lluvia y todo lo que eso implica. Cuando uno dona su sangre, le está dando una parte de su vida al prójimo. Es un acto incomparable e insustituible”, subrayó.

Cabe destacar que las jornadas son coordinadas por el Centro Provincial de Hemoterapia, institución que lleva adelante un trabajo articulado con los servicios de hemoterapia y las unidades de donación de los hospitales provinciales, a través de colectas externas y campañas de concientización durante todo el año.

El objetivo es continuar robusteciendo y afirmando, un sistema basado en donantes voluntarios y habituales, garantizando así la disponibilidad de sangre segura para toda persona que se encuentre en cualquier lugar de la provincia y requiera de una transfusión para cumplir con algún tratamiento o inclusive, para salvar su vida.



