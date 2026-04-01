Clorinda: Aprehendieron a un hombre y una mujer

• Además, secuestraron un teléfono que interesa en otra causa judicial

Efectivos de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana, dependientes de la Unidad Regional Tres, detuvieron a un hombre y una mujer buscados por la Justicia provincial, además del secuestro de un teléfono celular robado.

Los procedimientos se concretaron este martes último, en distintos puntos de la segunda ciudad, en el marco de tareas investigativas vinculadas a causas judiciales en trámite.

En una primera intervención, alrededor de las 10:30 horas, personal policial aprehendió a una mujer de 30 años en inmediaciones de la avenida Tucumán y Liniers del barrio Nazareno, quien registraba pedido de captura en una causa por “Desobediencia Judicial”.

Luego, cerca de las 16:40 horas, en la intersección de avenida Marana y Roque Sáenz Peña del barrio Alto, los investigadores detuvieron a un joven de 21 años, imputado en otra causa por “Desobediencia Judicial”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

Por otra parte, en continuidad con las tareas investigativas, alrededor de las 17:30 horas, en inmediaciones de la planta de agua potable sobre Ruta Nacional N° 11, los auxiliares de la justicia secuestraron un teléfono celular marca iPhone 12 Pro, denunciado como sustraído en un hecho de “Robo”.

Durante el procedimiento, los investigadores identificaron a los presuntos autores, quienes al advertir la presencia policial se dieron a la fuga en una motocicleta y arrojaron el dispositivo en su huida.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia, mientras que el equipo de comunicación fue secuestrado e incorporado a la causa.

Por otra parte, continúan las tareas investigativas para detener a los involucrados.