Dengue: Reiteraron recomendaciones ante el aumento de mosquitos tras las lluvias

En un contexto de condiciones climáticas propicias para la proliferación del mosquito que transmite esta enfermedad, las autoridades sanitarias instan a la comunidad a intensificar las medidas de control domiciliario y protección personal.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, detalló, una vez más, las recomendaciones preventivas frente al incremento en la cantidad de mosquitos que se viene dando durante estos días, caracterizados por lluvias frecuentes y abundantes.

En ese marco, el jefe del Departamento de Control de Vectores y Zoonosis, el médico veterinario Alejandro Romero, explicó que “el escenario actual de Formosa, condías lluviosos, temperaturas templadas y alta humedad, es el ambiente ideal para que el mosquito cumpla su ciclo de vida”, por lo que resulta fundamental reforzar las acciones de prevención en los hogares.

Por un lado, el funcionario hizo haciendo hincapié en el control del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. “Esta especie es doméstica, vive y se cría en los mismos ambientes habitados por las personas, en recipientes que contienen agua limpia y quieta”, precisó, remarcando como “imprescindible” el compromiso de la población para eliminar sus criaderos.

En ese sentido, señaló que, luego de cada lluvia, es primordial recorrer los patios y eliminar todos los recipientes inservibles como latas, envases plásticos, botellas, juguetes, tapitas de gaseosas y otros similares.

Asimismo, aconsejó “desechar el agua acumulada en los objetos de uso diario, cepillándolas paredes del lado de adentro para eliminar los huevos adheridos. Colocar los recipientes como baldes, latonas y otros, boca abajo o bajo techo para evitar que acumulen agua. Reemplazar el agua de los floreros por arena”.

En relación al riesgo que representan algunos objetos en particular, sostuvo que “las cubiertas o neumáticos son criaderos de mosquitos muy potentes”, por lo que solicitó desagotar el agua que puedan contener y aplicar el larvicida siguiendo las indicaciones correspondientes.

A su vez, remarcó la importancia del desmalezado, ya que el pasto alto conserva la humedad y actúa como refugio del mosquito. “Mantenerlo corto contribuye significativamente a reducir su presencia en las viviendas”, aseguró.

Protección personal

En cuanto a la protección personal, alentó al uso de repelentes cada dos o tres horas, especialmente durante el amanecer y el atardecer, momentos de mayor actividad del mosquito.

También aconsejó utilizar ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, colocar telas mosqueras en puertas y ventanas, y emplear insecticidas como tabletas, espirales o aerosoles para ahuyentar al insecto.

Finalmente, Romero pidió a la población cumplir las medidas de manera constante: “Principalmente la eliminación de posibles criaderos, ya que sigue siendo la clave en la lucha contra el dengue”, concluyó.



