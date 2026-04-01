Residencias socioeducativas revivieron el Vía Crucis “Jesús vive en mí”

En el marco de la conmemoración de Semana Santa, la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de la Comunidad, llevó adelante la jornada “Jesús vive en mí” en la residencia de niñas “Dr. Luis Gutnisky”, generando un espacio de encuentro y reflexión orientado a resignificar el Vía Crucis de Jesús en relación con las realidades que atraviesan muchas personas y familias en la actualidad.

La propuesta contó con la participación de las cinco residencias de la ciudad y el acompañamiento de la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, junto a funcionarios de distintas áreas de la cartera.

Como en cada edición, la jornada se desarrolló en torno a un eje central, que en esta oportunidad fue “la solidaridad del Cireneo”,quien ayudó a Jesús a cargar la cruz en el camino.

A partir de esta iniciativa, se promovió una reflexión colectiva sobre las diversas formas en que el dolor se manifiesta en la vida cotidiana, particularmente en contextos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, en la soledad de las personas mayores o en situaciones vinculadas a consumos problemáticos en el ámbito familiar.

Asimismo, se puso el acento en la importancia de revalorizar la vida y sostener la esperanza, reconociendo que, aun en los momentos más difíciles, nadie transita en soledad el “camino de la cruz”.

En este marco, la Ministra destacó el trabajo diario, poniendo en valor el compromiso y la vocación de servicio de quienes acompañan y contienen a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

“Con un corazón tan grande, operadores, equipos técnicos y profesionales acompañan a estos niños y adolescentes, que cargan con una cruz tan pesada siendo tan pequeños”, expresó.

Asimismo, subrayó el valor de la acción solidaria que se desarrolla cotidianamente en las residencias. “A veces vemos niños ingresar con situaciones de alta vulnerabilidad y es gratificante observar los cambios y mejoras a los pocos días. Ese es el trabajo de cada uno de ellos, esa mirada y ese abrazo sanador que nos hace ser ese Cireneo para alivianar un poco esa carga”.

En la misma línea, remarcó que este compromiso se replica en cada uno de los dispositivos del Ministerio, incluyendo residencias para adultos mayores, hogares para personas con discapacidad, el CAIJu, centros del Instituto IAPA y otros espacios, donde, según señaló “se pone todo el esfuerzo y el corazón para acompañar a las familias y alivianar la cruz que muchas veces deben atravesar”.

Como cierre de la jornada, se compartió un refrigerio junto a los niños, niñas y adolescentes, y se realizó la tradicional entrega de huevos de Pascua.

Finalmente, la ministra Giménez hizo extensivo su deseo de que “Jesús reviva en cada uno y la Pascua de Resurrección llegue a todas las familias formoseñas, renovando la esperanza en la posibilidad de una vida nueva, con más derechos, más solidaridad y en comunidad”.







