8A: Se ultiman detalles para lo que será la celebración del 147° Aniversario de Formosa

En el marco de un nuevo aniversario de Formosa, autoridades municipales adelantaron detalles de lo que será una nutrida agenda de actividades para conmemorar los 147 años de su fundación, con propuestas culturales, turísticas y recreativas pensadas para toda la comunidad.

Uno de los eventos centrales es la Travesía Náutica Fundación de Formosa, una actividad que rememora el recorrido realizado por el fundador al arribar a estas tierras, constituyéndose como un símbolo histórico y cultural para la ciudad.

El miércoles, en tanto, se sumará el festival con una destacada grilla artística. Se montarán dos escenarios: uno principal en el Playón Municipal y otro en el sector gastronómico, donde funcionan los food trucks. Allí se presentarán más de 20 academias y agrupaciones folclóricas, junto a artistas locales y provinciales.

En este contexto, los festejos incluirán una feria y festival que se desarrollarán el martes 7 y miércoles 8 de abril en el Paseo Ferroviario. Durante la primera jornada, los vecinos podrán disfrutar de una feria con emprendedores y propuestas gastronómicas, acompañadas de música en vivo en el Playón Municipal, donde también participarán empresas privadas sumando animación y locución a la celebración.

El subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad, Dr. Rodrigo Portocarrero, ofreció detalles de cómo se desarrollarán las actividades durante estos días de celebración, precisamente en lo que hace al festival indicó que se podrá disfrutar tanto de folklore, como así también grupos de cumbia, “locales y de diferentes puntos de la ciudad como también diferentes puntos de la provincia y, en lo que es el caso de cumbia, también vamos a tener grupos de acá, de la ciudad, y con dos invitados especiales, uno es el grupo Gerardo y Los Chaques y el otro es el grupo Mac Caco”.

Portocarrero además agregó; “Es Fundamental resaltar la buena vinculación que existe desde la gestión pública municipal con el sector privado, o el sector independiente, que es lo que venimos promoviendo de la gestión del intendente Jorge Jofré, desde el minuto uno en que arrancó su gestión”.

De esta manera, Formosa se prepara para celebrar un nuevo aniversario con una propuesta integral que combina historia, cultura, música y desarrollo local, invitando a vecinos y visitantes a ser parte de esta gran fiesta tan importante.

Cabe resaltar también no solamente el festejo, celebrar este importante aniversario, siempre también el lugar que se le da al comerciante, al trabajador, al feriante, al gastronómico, este tipo de eventos es como en este momento complicado

Fundamental resaltar la buena vinculación que existe desde la gestión pública municipal con el sector privado o el sector independiente, que es lo que venimos promoviendo de la gestión del intendente Jorge Joffré del minuto Uno que arrancó su gestión, esta vinculación estrecha con este sector, porque la única forma de poder llevar adelante este tipo de eventos es que obviamente tengamos la posibilidad de participar o de coparticipar los dos sectores, el público y el privado, para obviamente generar esto que bien decís vos, que justamente la oportunidad de trabajo para un montón de personas que apuestan estas fechas como artesanos, emprendedores, reventa, los gastronómicos, lo que son barras de trago, las cervecerías artesanales y todos los demás rubros afines a la familia del emprendimiento, de los emprendedores, justamente apostando a esto, aportando a la oportunidad de trabajo y potenciando el turismo fundamentalmente en el marco de lo que vive hoy el país a nivel nacional, donde acá de la provincia de Formosa, del costado norte de la patria, el gobernador Insfran y el intendente Jorge Jofré están haciendo todo lo posible para que los vecinos y vecinos de la ciudad puedan vivir mucho mejor que lo que todos queremos.



