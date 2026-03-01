Ibarreta: Exitosa cirugía de rodilla en el hospital local mejoró la calidad de vida de un paciente

A poco más de un mes de la intervención, el vecino destacó la atención recibida y remarcó que accedió de manera gratuita a una operación compleja, sin necesidad de trasladarse a la ciudad capital.

Carlos Cantero, un vecino de Ibarreta de 60 años, expresó su agradecimiento al Hospital Distrital de dicha localidad, donde el pasado 25 de febrero fue sometido a una compleja cirugía de rodilla, de forma totalmente gratuita y con un resultado favorable.

A poco más de un mes de la intervención, valoró la tarea del Servicio de Traumatología y de todo el equipo de salud que participó en su recuperación.

“Ese día entré al quirófano a las 8 de la mañana. Aproximadamente a las 10 ya estaba nuevamente en la sala. A las 18 horas del mismo día me dieron el alta y me fui a mi casa con muletas, pero bien y tranquilo”, relató.

Sobre su evolución, destacó: “A los dos días ya estaba apoyando el pie y a los cuatro o cinco ya caminaba sin muletas, despacito, pero caminaba. Hace alrededor de 35 días que me operé y no tengo más que palabras de agradecimiento para el doctor Andrés Solís; para todos los profesionales que lo acompañaron, anestesistas, enfermeros e instrumentadores; y para la directora del hospital, la doctora Vivian González”.

Asimismo, agradeció al Gobierno de Formosa y al Ministerio de Desarrollo Humano por posibilitar este tipo de intervenciones en el interior provincial, en un hospital que cuenta con el equipamiento y los recursos humanos necesarios para realizarlas.

También, remarcó el valor de la respuesta brindada por el sistema público de salud: “La gente más humilde no tiene medios para atenderse en lugares privados ni para ir a la Capital, porque todo es muy caro. Por eso, agradezco infinitamente, porque llegué al hospital y encontré la solución a mi problema. No pagué un peso ni por las atenciones ni por la cirugía; desde un primer momento me brindaron todo gratuitamente y, gracias a Dios, hoy estoy muy bien”.

Por su parte, el médico traumatólogo Andrés Solís, a cargo del equipo quirúrgico, explicó que el paciente acudió a la consulta con una inestabilidad en la rodilla, posterior a un traumatismo sufrido durante una práctica de fútbol.

Tras la evaluación clínica, se le diagnosticó una lesión del ligamento cruzado anterior con lesión meniscal asociada, una patología frecuente en deportistas, que fue confirmada mediante estudios complementarios por imágenes y resonancia magnética nuclear.

Luego de completar los estudios pre-quirúrgicos, se programó la intervención, que consistió en una videoartroscopía con plástica ligamentaria y sutura meniscal, realizada con total éxito en el Hospital Distrital de Ibarreta.

El especialista destacó que el procedimiento fue posible gracias al equipamiento disponible en el nosocomio, entre ellos una torre artroscópica nueva y de última generación, junto con los implantes e insumos provistos por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Al brindar más precisiones, indicó que la cirugía se realizó en horas de la mañana y tuvo una duración aproximada de una hora. “Se efectuó la plástica ligamentaria y la reparación meniscal, con una excelente evolución”, afirmó.

Ese mismo día, por la tarde, el paciente recibió el alta médica con la medicación correspondiente. Además, se le otorgaron turnos programados para los controles posteriores en el consultorio de Traumatología.

Finalmente, Solís subrayó que el paciente pudo ser diagnosticado, tratado y operado en su localidad, sin necesidad de trasladarse a la capital provincial, y que continúa en seguimiento médico.

“Esto confirma, una vez más, el funcionamiento del sistema de salud público de nuestra provincia y la planificación sanitaria que permite resolver distintos casos, incluso los más complejos. Todo ello es posible gracias a las políticas públicas implementadas por el Gobierno provincial”, concluyó.







