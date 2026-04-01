Residencias 2026: El HAC abre inscripciones para formar nuevos especialistas

El sistema de residencias constituye uno de los pilares fundamentales en la formación médica, ya que combina capacitación académica, práctica hospitalaria intensiva y trabajo interdisciplinario, permitiendo a los profesionales desarrollar habilidades clínicas y científicas en un entorno de excelencia.

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” de Formosa informa que se encuentran abiertas las inscripciones para las Residencias 2026, una oportunidad destinada a profesionales de la salud que deseen continuar su formación en un centro de referencia regional en medicina de alta complejidad.

Para el ciclo 2026, la institución ofrece vacantes en las siguientes especialidades:

Cardiología: cuatro vacantes – duración cuatro años

Cirugía General: tres vacantes – duración cuatro años

Clínica Médica: cuatro vacantes – duración cuatro años

Diagnóstico por Imágenes: dos vacantes – duración cuatro años

Endocrinología: una vacante – duración cuatro años

Gastroenterología: una vacante – duración tres años

Infectología: dos vacantes – duración tres años

Kinesiología: cuatro vacantes – duración tres años

Nefrología: dos vacantes – duración tres años

Neumonología: una vacante – duración tres años

Oncología Clínica: dos vacantes – duración tres años

Terapia Intensiva Adultos: cuatro vacantes – duración cuatro años

Traumatología: dos vacantes – duración cuatro años

Urología: una vacante – duración tres años

Las residencias del Hospital se destacan por su formación integral, acceso a tecnología de avanzada y la posibilidad de trabajar junto a equipos profesionales altamente capacitados, en un ámbito que promueve la investigación, la docencia y la atención de pacientes con patologías de alta complejidad.

El examen de ingreso se realizará el martes 4 de agosto de 2026, a las 8.30 horas, en el Salón de Conferencias de la institución.

Los interesados en formar parte del equipo de salud del HAC pueden solicitar información sobre inscripción y requisitos de ingreso comunicándose con el Departamento de Docencia e Investigación al teléfono 0370 444 36109 / 441 / 442, interno 113, o escribiendo al correo electrónico: docenciahacfsa@gmail.com.



