El Hospital de Estanislao del Campo asiste a las familias afectadas por las precipitaciones de la semana pasada

Equipos de salud recorren los barrios, donde brindan atenciones, controles y la entrega gratuita de repelentes y larvicidas.

En los últimos días, el Gobierno de Formosa, a través de sus distintas instituciones, dispuso un trabajo intensivo e integral para dar contención, asistencia y acompañamiento a los vecinos de diferentes puntos del territorio que se vieron afectados por el fuerte temporal que la semana pasada ocasionó la caída de abundantes lluvias con viviendas y barrios anegados.

En ese marco, el Hospital de Estanislao del Campo se encuentra visitando los barrios afectados de esa localidad a fin de acercar a las familias los servicios de salud que se encuentran disponibles desde el efector. Y, además, se realiza la entrega de repelentes y larvicidas.

Al respecto, la directora del nosocomio, la odontóloga Olga Saucedo, comentó que el personal de salud se traslada hasta los barrios, donde “recorren casa por casa, concretando atenciones médicas y controles para ver como se encuentran los integrantes de cada una de las familias”, expresó.

Explicó que el objetivo de este trabajo “es detectar si alguna persona, niño o adulto, tiene algún síntoma o algún problema de salud para indicarle el tratamiento adecuado o si es necesario que realice alguna interconsulta en el hospital”.

Por otro lado, informó que, de acuerdo a los lineamientos de la campaña contra el dengue, “el equipo de salud que llega a los domicilios, también está entregando, de manera gratuita, repelentes y larvicidas”, teniendo en cuenta que la acumulación de agua favorece la reproducción y el aumento de la población de mosquitos.

“Esto tiene por finalidad reforzar la prevención porque a la vez que se entreganlos insumos, se recuerda la importancia de la eliminación de recipientes que pueden estar tirados en los patios o en desuso, precisamente para eliminar los posibles criaderos de mosquitos”, indicó Saucedo.

Además, se dan instrucciones sobre los otros cuidados que se deben tener en las viviendas y los alrededores, y se detalla como se debe colocar el repelente y aplicar el larvicida en los distintos recipientes”, agregó.

La funcionaria destacó la respuesta eficaz del Gobierno provincial “que una vez más muestra su compromiso de acompañar a la comunidad, de manera solidaria, ante situaciones extraordinarias con estas características, como fue el temporal con abundantes precipitaciones que, en algunos lugares fue en gran cantidad, causando el anegamiento de las viviendas y familias afectadas”.

Finalmente, mencionó que algunos de los barrios recorridos hasta el momento fueron CTI, 41 Viviendas, Depósito, María Claret y comunicó que la labor continuará “hasta completar la recorrida por todos los barrios, atendiendo especialmente a los que más necesitan”.











