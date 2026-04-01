Recuperaron objetos robados

Fue en el marco investigativo de una causa judicial

Efectivos de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno (UR-1) recuperaron la totalidad de los bienes sustraídos de una casa del barrio Villa Hermosa, de la ciudad de Formosa.

El hecho se registró el sábado último por la noche, cuando desconocidos ingresaron a una vivienda particular y sustrajeron diversos elementos.

Tras tomar conocimiento del caso, el personal policial inició las tareas investigativas y hallaron oculto los objetos denunciados en una zona de pastizales ubicada sobre la calle 17 de Octubre y barrera del mencionado conglomerado habitacional.

El lugar fue documentado por personal de la Dirección General de Policía Científica, procediéndose al secuestro formal de los elementos, los cuales fueron reconocidos por el damnificado y restituidos.

A todo esto, el autor del ilícito fue identificado y se trabaja en su inmediata detención, en el marco de una causa judicial por “Robo”, con intervención de la Justicia provincial.



