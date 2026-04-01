Desde la Municipalidad se recuerda a los vecinos los horarios de recolección de residuos en los barrios de la ciudad

Se recuerda a los y las vecinas de la ciudad de Formosa los horarios y barrios de recolección de residuos. En ese sentido se especificó que la importancia de respetar estos horarios es una forma concreta de ciudad la limpieza de la ciudad y acompañar el trabajo del municipio.

Los residuos deben sacarse a la vía pública poco antes del paso del camión recolector, evitando así su exposición prolongada, el contacto con animales y la formación de focos de suciedad en el espacio común.

La recolección está programada por turnos y sectores.

Turno mañana: 06 hs a 11:30 hs en los barrio Obrero, La Pilar, Virgen del Rosario, Villa del Carmen, Don Juan, Pompeya, Menen Junior, Santa Isabel, San Agustín, Emilio Tomas, San Martin, Belgrano, Las Delicias, Divino Niño, Resguardo, La Floresta, Villa Hermosa, Santa Rosa, San Pio, Laguna Siam, La Nueva Formosa, Parque Urbano, Fleming, Militar, El Quebrachito, 16 de Julio Sagrado Corazón, Laura Vicuña, San Andes I y II; San Antonio, Procrear, 12 de Octubre, San Juan II, Fontana, Covifol, Guadalupe, San Juan Bautista, El Pucú, San Jorge, San Pedro, La Paulina, La Nueva Italia, Divino Niño, Lisbel Rivira, Urbanización España y 25 de Mayo.

Turno tarde: 13 hs a 17:30 hs, en los barrios Vial, Mariano Moreno, Evita, Malvinas, Libertad, Villa Lourdes, Illía I y II, Conosur, 17 de Octubre, La Negrita, Itatí I y II, Lote 4, Villa Jardín, Bernardino Rivadavia, Lotes 109,110, 111 (28 de Junioy Salvador Gurrieri), Facundo Quiroga, La Estrellita, San Juan I, Fachini, San José Obrero, San Francisco, La Nueva Formosa, Lote 150, Incone, Colluccio, Liborsi, 7 de Noviembre, San Cayetano, Alborada, Hipólito Irigoyen, 2 de Abril, Venezuela, La Paz y Juan Manuel de Rosas.

Turno noche: de 19 a 23 horas en los barrios San Martin Norte y Sur, Independencia, Don Bosco, San Miguel.

En lo que hace a la recolección de los residuos domiciliarios en el Circuito 5 de la ciudad se realiza en el horario de 6 a 11.30 horas en los barrios Juan Pablo II, Luján, Juan Domingo Perón, Las Rosas, Municipal, Republica Argentina, Eva Perón, Stella Maris, Mbigua, 8 de Octubre, 20 de Julio, 6 de Enero, 8 de Marzo.

Y por la tarde de 13 a 17.30 horas en 1 de Mayo, El Porvenir, El Mirador, Urbanización Maradona, Simón Bolívar, 8 de Octubre, 7 de Mayo, Antenor Gauna, Monteagudo, El Quebrachito.







