Recuperaron dos lavarropas y detuvieron al presunto autor del ilícito

• Fue durante recorridas preventivas en distintos sectores

Integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno (UR-1) detuvieron a un sujeto y secuestraron dos lavarropas semiautomáticos, en el marco de una intervención vinculada a una causa judicial por “Hurto y estelionato”.

Durante recorridas preventivas por el barrio Laguna Siam, sobre la intersección de la avenida Nápoles Uriburu y calle Domingo Matheus, los policías identificaron al sospechoso.

Tras las averiguaciones realizadas, se estableció que el individuo está vinculado a una causa judicial, por lo que se procedió a su aprehensión y al secuestro de las lavadoras.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia provincial; mientras que los secuestros fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en la causa por “Hurto y estelionato”.











