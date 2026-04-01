Alumnos de Fortín Lugones recibieron controles del Programa de Libretas de Salud





En esta oportunidad fueron realizados en la EPEP N° 83, mediante un amplio trabajo del hospital de esta localidad.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, y los equipos de los centros de salud y hospitales, continúa llevando adelante las actividades del Programa Provincial de Libretas de Salud Escolar (LSE), para relevar el estado de salud de las niñas y niños que asisten a los distintos establecimientos educativos de los niveles inicial y primario de todo el territorio.

En ese marco, un nuevo operativo sanitario fue desplegado este martes 14, en la EPEP N° 83 de la localidad de Fortín Lugones, donde se llevó a cabo un completo control de salud a los escolares de sexto grado. Al tiempo que se actualizaron y confeccionaron las Libretas de Salud Escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026.

La jornada estuvo a cargo de médicos, odontólogos, enfermeros y vacunadores, que efectuaron múltiples evaluaciones y brindaron recomendaciones para cuidar la salud integral a los escolares y a los padres presentes. Además, programaron turnos en el hospital para quienes requerían una atención más específica.

La directora del nosocomio, doctora Rosaba Cabana, comentó que fue una actividad muy positiva en la que fueron examinados la mayor parte de las niñas y niños del turno mañana. “Posteriormente, continuaremos con los de la tarde”.

Así, los menores fueron destinatarios de mediciones antropométricas de peso y talla, tensión arterial, temperatura, latidos y frecuencia cardiaca, más otros exámenes solicitados de acuerdo a las indicaciones médicas.

Eso fue complementado con controles de la agudeza auditiva y visual, revisiones psicomotoras, sumados a otros chequeos físicos y clínicos establecidos para esa franja etaria.

Por otro lado, el equipo de salud efectuó la revisión de los carnets de vacunación de cada escolar y fueron aplicadas las vacunas de Calendario que se incluyen para los 11 años “en este caso, la dosis única de HPV para niñas y niños, también la dosis que debe aplicarse en esta edad de la Triple Bacteriana Acelular y la dosis de vacuna contra el Meningococo según el esquema determinado para los adolescentes”.

De igual modo, se hizo un control del estado de salud bucodental a cada alumno, más la confección de los respectivos odontogramas y la programación de turnos para que puedan concurrir al hospital a realizarse los tratamientos necesarios en el servicio de odontología.



