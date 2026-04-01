Aprehendieron a una violenta pareja y secuestraron marihuana en el barrio San José Obrero

Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Amenazas con el uso de arma de fuego, atentado y resistencia contra la autoridad”

Efectivos de la Comisaría Bernardino Rivadavia detuvieron a un hombre y una mujer y secuestraron estupefacientes durante un allanamiento en el barrio San José Obrero, de la cuidad de Formosa.

El personal policial acudió el lunes último a un requerimiento por una discusión de pareja en un complejo de alquileres y al llegar al lugar encontró a dos personas ofuscadas.

Al notar la presencia de los uniformados, dejaron de discutir entre ellas y amenazaron de muerte a los policías.

Incluso el hombre tomó una escopeta y desde el interior del inmueble profirió amenazas contra los auxiliares de la justicia y vecinos del lugar.

Minutos más tarde, lo redujeron y detuvieron al salir del domicilio; mientras que entre sus prendas de vestir hallaron envoltorios con una sustancia vegetal similar a marihuana.

A partir de este procedimiento, se dio continuidad a la causa judicial se allanó el inmueble durante la mañana del último martes.

Allí encontraron cigarrillos fabricados en forma casera con una sustancia vegetal, que según las pruebas químicas del personal especializado fueron elaborados con marihuana.

También se aprehendió a la mujer involucrada, se secuestraron los estupefacientes y se dio continuidad a las actuaciones judiciales, razón por la cual ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial.