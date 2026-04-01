La CGT Formosa celebró la medida cautelar que suspende provisoriamente artículos de la Reforma Laboral

Esta medida fue dictada por el juez federal del Trabajo, el doctor Raúl Ojeda y solicitada a través de un escrito judicial presentado por la Central de la Confederación General del Trabajo, en donde se pidió la suspensión de la reforma, porque incide gravemente en los principios constitucionales.

La Delegación Regional Formosa Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), celebró con satisfacción la medida cautelar que suspende provisoriamente para todo el país provisoriamente más de 80 artículos de la Reforma Laboral llamada “Modernización”.

Según pudo saber la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el gremio estimó que “se trata de una reforma sin precedentes, porque ningún Gobierno anterior se atrevió a llevar a cabo una reforma que precarice y que actúe en desmedro de los derechos de los trabajadores” y remarcaron que “ni si quiera la dictadura militar lo hizo, y eso que sí realizaron algunas modificaciones”.

Asimismo, denunció que la ley del Gobierno del presidente Javier Milei “desoye todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico e inclusive los tratados internacionales, violentando derechos y garantías constitucionales tales como el principio de protección, de progresividad, de razonabilidad, de tutela judicial efectiva, de no discriminación, de libertad sindical, de defensa en juicio, de derecho al debido proceso y muchos más”.

Por lo tanto, aseguró que “apoyamos esta decisión y abogamos para que el orden judicial cumpla su rol y esté a la altura para analizar la Reforma Laboral que más destruyó derechos constitucionales de la historia de la Argentina”.

Renovación de autoridades

Por otra parte, la Delegación Regional Formosa de la CGT informó a los trabajadores que se están llevando a cabo las gestiones con respecto a la renovación de autoridades, ajustado a lo que dicta el estatuto.

En ese sentido, manifestaron que “la Regional mantiene un vínculo comunicacional ininterrumpido con el Consejo Directivo Nacional, asegurando una alineación estratégica total de acuerdo a la coyuntura”.



