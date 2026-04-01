Realizaron la promesa de lealtad a la Bandera Provincial en la EPEP N° 82

La comunidad educativa de esa escuela primaria, en la víspera del aniversario de la fundación de Formosa, cumplió con este acto protagonizado por los integrantes del cuarto grado.

Los alumnos y las alumnas de cuarto grado de la EPEP N°82 “Gaspar Ruíz”, ubicado en el barrio Villa Hermosa de la ciudad de Formosa, realizaron la promesa de lealtad a la Bandera de Formosa, a pesar de la lluvia registrada en la mañana de este martes 7 de abril.

Este acontecimiento se enmarca en la fecha de fundación de Formosa, que se conmemora cada 8 de abril, que, en este año, se celebrarán los 147 años de aniversario, un hecho ocurrido en 1879, protagonizado por el comandante Luis Jorge Fontana.

Desde dicho establecimiento se destacó la predisposición de las familias y los alumnos ante las adversas condiciones climáticas. “Hasta se había pensando en suspender y pasarlo al día jueves, pero los padres estuvieron comprometidos en hacerlo en esta jornada”, señaló la directora Mónica Argüello.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), subrayó especialmente esta actitud responsable de las familias, así “como el respeto, el valor y el amor a la Patria de los niños, porque la lluvia no fue excusa para no venir”.

Esos valores son los que se les inculcan, porque además, “los estamos educando para la vida”, reforzó la directora, ya que de “nada sirve tener mucha formación, sino va unido del respeto, la responsabilidad y la solidaridad”.

“Y –añadió- en una sociedad que avanza muy velozmente, a cada minuto”. Por eso se necesita estar “actualizado todo el tiempo”, desde esa mirada parte la educación que se brinda desde “el Modelo Formoseño”, realzó.

Por último, reflexionó sobre la importancia de esta fecha, refiriéndose al 8 de abril, día de la fundación de Formosa, que “allá en los primeros albores de esta tierra querida, tuvo a personas pujantes, laboriosas y comprometidas en hacer que esta provincia naciera”, a las que también se les rinde homenaje.







