Almirón destacó el impacto positivo de la actualización salarial y valoró una gestión que sostiene la economía local

La presidenta del Comité Consultivo de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa (CAMEFOR), Justina Almirón, valoró la reciente actualización de haberes dispuesta por el Gobierno provincial, al considerar que “no solo representa un alivio concreto para los trabajadores estatales, sino que también genera un efecto directo en el dinamismo del sector privado”.

En ese sentido, la empresaria señaló que “cuando se sostiene el poder adquisitivo de los trabajadores, se activa el consumo y eso impacta positivamente en nuestras ventas, en nuestros servicios y en la posibilidad de seguir creciendo y generando oportunidades”.

Almirón, diplomada en Políticas Públicas, explicó que “estas decisiones no son aisladas, forman parte de una mirada integral de la economía, donde el Estado cumple un rol clave como ordenador y motor del desarrollo”, y remarcó que “el equilibrio en los ingresos de los trabajadores se traduce en movimiento económico real en cada comercio, en cada emprendimiento y en cada sector productivo”.

Asimismo, destacó la gestión del gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, al afirmar que “ha demostrado ser un dirigente que no retrocede ante los ataques cuando se trata de defender a su pueblo, sosteniendo políticas que priorizan a las personas y al desarrollo local por sobre cualquier presión externa”.

“En momentos complejos, es fundamental contar con decisiones firmes que protejan el entramado social y económico. Y en Formosa eso se ve reflejado en acciones concretas que cuidan tanto al trabajador como al sector privado”, sostuvo.

Finalmente, Almirón subrayó que “desde CAMEFOR acompañamos estas políticas porque entendemos que cuando hay un Estado presente, comprometido y con visión estratégica, se generan condiciones reales para el crecimiento de las mujeres empresarias y de todo el sector productivo formoseño”.