Arrancan las actividades de la Escuela de Formación Integral del Niño en el Albergue Evita

Este es un espacio totalmente gratuito, donde se dan clases de apoyo a niñas y niños del primer a cuatro grado de la primaria, que presenten la necesidad de contar con un apoyo pedagógico.

La Escuela de Formación Integral del Niño, ubicada en el Albergue Evita, que está contiguo al Complejo Paraíso de los Niños de la ciudad de Formosa, está comenzando con una nueva temporada de actividades.

La misión es acompañar la trayectoria escolar, esto es, “ayudándolos a resolver las dudas que tengan”, se puntualizó. En cuanto al funcionamiento de la Escuela, la profesora Soledad Vallejos informó los días y horarios: lunes y miércoles, de 14.30 a 16.45; y martes y jueves, de 08.30 a 10.45 horas.

Y destacó, en ese sentido, a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR): “Estamos arrancando esta nueva temporada, manteniendo los días y horarios que se vienen teniendo desde el año pasado”.

Por ello, remarcó la profesora que “la verdad que estamos felices” por brindarle a la comunidad este servicio que es una oportunidad para “quienes no puedan recurrir o pagar a una maestra particular”.

En ese caso, “puedan asistir aquí” gracias a esta oportunidad que da “el Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo del Gobierno de Formosa”, acentuó y detalló que este servicio de apoyo es “tanto pedagógico como educativo, que “es para todas las áreas que nuestros niños tengan dificultades en cuanto a su desempeño”.

Apuntó en ese punto que, por lo general, Lengua y Matemática son las áreas que mayor dificultad presentan, pero se incluyen a las otras asignaturas también. Por cualquier información, consultar las redes de dicho Ministerio.

En ese sentido, se fortaleció que esta propuesta tiene como objetivo brindar “ese empujoncito extra para que los niños y niñas brillen en el aula, resuelvan sus dudas y refuercen lo aprendido”.



