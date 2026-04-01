El legislador provincial Hugo “Cacho” García brindó detalles del proyecto de ley aprobado este jueves en la Cámara de Diputados, que establece la prohibición total del uso de celulares en los niveles inicial y primario, y limitaciones estrictas para los estudiantes de secundaria durante el horario de clases.

“El tratamiento en sesión fue ayer, pero previamente mantuvimos varias reuniones con profesionales, psicólogos, médicos, directivos, docentes y alumnos. Fueron encuentros muy enriquecedores, en los que aprendimos mucho sobre el manejo de la tecnología en el ámbito educativo”, explicó García.

El legislador señaló que los docentes reclamaban un marco jurídico claro y con respaldo fuerte, mientras que los psicólogos alertaron sobre los problemas que genera el uso del celular en las aulas:

“Muchos alumnos tienen el teléfono sobre sus mesas de estudio, lo que genera una distracción constante y afecta seriamente el proceso de aprendizaje”. “Desde la Cámara de Diputados dimos ese marco jurídico necesario. Ahora el Ministerio de Educación deberá adecuar el sistema para su implementación efectiva”, indicó.

García destacó que varias provincias argentinas ya han aprobado legislaciones similares y otras se encuentran en proceso de hacerlo.

“En el mundo también se avanza en esta dirección. Países como China y Estados Unidos, entre otros, están tomando medidas concretas en este sentido”, agregó.

De los 30 diputados provinciales, solo dos del bloque libertario votaron en contra del proyecto y se manifestaron a favor de la libertad irrestricta en el uso del celular.

“Todos los científicos del mundo coinciden en que las restricciones al uso del celular son recomendables hasta los 16 años”, afirmó García, y enfatizó: “Queremos que los chicos estudien sin distracciones. El alumno debe aprender y el docente enseñar”.

Por último, aclaró que la norma no busca eliminar la tecnología del aprendizaje: “Si hay necesidad de utilizarla con fines pedagógicos, se pedirá la autorización correspondiente al docente. La tecnología es necesaria y debemos aprender a convivir con ella, pero hay momentos en los que los chicos requieren un alto nivel de concentración”, concluyó.















