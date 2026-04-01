La "Sociedad de la Apariencia" en la era de la pos verdad

En la actualidad, las crisis, tanto locales, Formosa, como
globales, no son solo económicas o sanitarias; son, fundamentalmente, crisis de
identidad.
Por: Lic. en Comunicación Social y Periodismo Adrián Pérez
En un mundo donde la validación
social se obtiene a través de la visibilidad digital, ha surgido una legión de
individuos que optan por el "atajo académico".
En este punto, la democratización tecnológica y la crisis de las instituciones han
facilitado que el prestigio, antes reservado al conocimiento certificado, sea
apropiado mediante el simulacro y el ejercicio ilegal de profesiones.
Casos emblemáticos
Es vital recordar que este accionar
no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que se ha vuelto más audaz.
El Caso Juan Carlos Blumberg: Un
ejemplo histórico en Argentina de cómo el capital político y el reconocimiento
social se construyeron sobre un título de Ingeniero inexistente. Aquí la
crítica reside en que el título no era solo un adorno, sino una herramienta de
autoridad moral para proponer reformas legislativas.
Giselle Rímolo: El caso de la
estética, vinculada al famoso Silvio Soldán se presentaba como doctora y
experta en nutrición/estética sin formación alguna. Este caso mucho más peligroso,
pues el intrusismo transitaba la línea de la salud pública, aprovechándose de
la vulnerabilidad y la buena fe de quienes buscaban algún bienestar.
El Intrusismo Técnico- Fotografía y Drones: Hoy la tecnología
permite que un aficionado con un dron de alta gama capture un video y extraiga
un fotograma, presentándolo como una "obra fotográfica" de autoría
técnica. Aquí el abuso es contra el oficio: se confunde la capacidad de compra con
la capacidad intelectual, el ojo artístico y la técnica.
Sigmund Bauman y la
"Modernidad Líquida": Bauman quien fuera un influyente teórico,
sociólogo y filósofo explicaba que en nuestra sociedad las identidades son
volátiles. Estos impostores cambian de piel según la oportunidad del mercado,
sin la "solidez" que otorga el paso por la universidad.
Pierre Bourdieu y el "Capital
Simbólico": Bourdieu, quien ha sido uno de los intelectuales más
influyentes de Francia durante la última mitad del siglo XX decía que un título
universitario es una certificación del Estado que garantiza que posees un
conocimiento. Quien lo usurpa está cometiendo un robo de capital simbólico. El
argumento aquí es que el esfuerzo académico no es solo burocracia, sino un
proceso de maduración técnica y ética que un "cursito" no puede
replicar.
El Efecto Dunning-Kruger: Este
sesgo cognitivo explica por qué personas con escasa preparación tienden a
sobreestimar sus habilidades. Los impostores suelen creer que "saben lo
mismo que un profesional" porque la tecnología les facilita la tarea operativa,
ignorando la profundidad teórica necesaria. David Dunning y Justin Kruger,
postulaban que la incompetencia impide a la persona reconocer su propia
incompetencia.
El rol de la tecnología
Internet y las redes sociales
funcionan como una vitrina sin filtro. Hoy en día las diferentes aplicaciones
pueden redactar, editar, diseñador, y otras cosas más, pero carece de la
responsabilidad civil y ética del profesional.
Asimismo, hay que distinguir entre
el "autodidacta honesto" y el "impostor con título". El
problema no es aprender por internet, sino presentarse ante la sociedad con una
investidura que no se ha ganado, engañando a terceros para obtener beneficios
económicos o de estatus.
El fenómeno del "Todólogo" y la usurpación académica
En los medios de comunicación ha
proliferado el analista que, sin formación en Ciencia Política, Sociología o
Economía, se presenta con el rótulo de "Politólogo" para blindar sus
opiniones personales con un barniz de cientificismo.
El Abuso de la Etiqueta: Aquí el
argumento central es la diferencia entre la opinión, libre y válida para
cualquier ciudadano, y el análisis técnico, basado en metodologías, estadística
y marcos teóricos. El impostor no busca informar, busca autoridad. Se apropia
de la terminología académica para manipular la percepción pública, cometiendo
un fraude intelectual.
La "Validación de
Pantalla": Como el medio de comunicación o la red social le otorga el
espacio, el público asume que existe una trayectoria detrás. Es lo que se
conoce como "Falsa Autoridad", una falacia lógica donde se acepta un
argumento no por su validez, sino por el supuesto prestigio de quien lo emite.
La arrogancia territorial y "Monopolio de la representación"
La Función Social Traicionada: El
periodismo no es solo "hablar" o "escribir"; es un
ejercicio ético de chequeo de fuentes, contextualización y responsabilidad
civil. Quien se dedica a actividades ajenas y utiliza el periodismo como un
escudo de poder local, está desvirtuando la función social de la prensa.
Estos personajes suelen defenderse
diciendo que "la práctica vale más que la teoría" o que "tienen
calle", pero la práctica sin teoría es arbitrariedad. Un periodista
formado entiende de ética periodística, derecho a la información y respeto a la
privacidad; el impostor solo entiende de intereses personales o comerciales.
El desplazamiento del profesional:
El daño más grave es hacia el graduado universitario que, habiendo invertido
años de estudio, se ve desplazado por alguien que usa la "prepotencia del
micrófono, la prepotencia del teclado" y títulos inventados para
posicionarse ante las autoridades o la comunidad.
A este escenario de imposturas se
suma la preocupante figura del pseudo-analista. En las mesas de debate
actuales, el título de “Especialista”, “Politólogo” o “Sociólogo” parece
haberse convertido en un apelativo genérico para cualquiera que emita un juicio
sobre la coyuntura.
Esta usurpación de la identidad
académica es un asalto a la credibilidad: se utiliza la investidura de la
ciencia social para disfrazar intereses particulares de verdades objetivas.
Más grave aún es el caciquismo
comunicacional en las comunidades locales. Individuos que jamás transitaron un
aula universitaria se arrogan la representación exclusiva de la información de
sus zonas, presentándose como “responsables periodísticos” ante la sociedad.
Estos actores no solo ejercen un
intrusismo profesional flagrante, sino que, al carecer de la base ética y
técnica del oficio, degradan el derecho de la ciudadanía a recibir información
fidedigna, convirtiendo la comunicación en un bien de cambio personal.
Punto de quiebre: Uno puede ser un buen comunicador sin título,
pero lo que es éticamente inaceptable es mentir sobre la formación propia para
obtener un beneficio o una jerarquía. La crítica no es al "hacer",
sino al "mentir" y al "usurpar" una identidad que no se ha
construido con el esfuerzo académico correspondiente.
Solo para mencionar podríamos decir
que el Artículo 247 del Código Penal Argentino, castiga el uso de títulos
falsos y el ejercicio ilegal de una profesión y en referencia a la Fotografía:
podríamos mencionar a Joan Fontcuberta y la "Post-fotografía".
El término post-fotografía surge
para describir las transformaciones en la práctica y el significado de la
fotografía en la era digital. Él habla de cómo la saturación de imágenes
permite estos engaños de autoría.
Reivindicación del mérito académico, "parecer por sobre el
ser"
Para concluir, decir que "La
crisis de identidad de nuestra época ha convertido al título profesional en un
disfraz de carnaval. Sin embargo, cuando la salud falla, cuando un puente cae o
cuando una noticia falsa destruye una vida, la sociedad comprende, a veces
demasiado tarde, que la técnica sin academia es una cáscara vacía.
La verdadera autoridad no se compra
en un software ni se inventa en un perfil de alguna red social; se construye en
el rigor de las aulas y el respeto por la verdad."