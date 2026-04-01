La "Sociedad de la Apariencia" en la era de la pos verdad

​En la actualidad, las crisis, tanto locales, Formosa, como globales, no son solo económicas o sanitarias; son, fundamentalmente, crisis de identidad.

Por: Lic. en Comunicación Social y Periodismo Adrián Pérez

En un mundo donde la validación social se obtiene a través de la visibilidad digital, ha surgido una legión de individuos que optan por el "atajo académico".

En este punto, la democratización tecnológica y la crisis de las instituciones han facilitado que el prestigio, antes reservado al conocimiento certificado, sea apropiado mediante el simulacro y el ejercicio ilegal de profesiones.

​Casos emblemáticos​

Es vital recordar que este accionar no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que se ha vuelto más audaz.

​El Caso Juan Carlos Blumberg: Un ejemplo histórico en Argentina de cómo el capital político y el reconocimiento social se construyeron sobre un título de Ingeniero inexistente. Aquí la crítica reside en que el título no era solo un adorno, sino una herramienta de autoridad moral para proponer reformas legislativas.

​Giselle Rímolo: El caso de la estética, vinculada al famoso Silvio Soldán se presentaba como doctora y experta en nutrición/estética sin formación alguna. Este caso mucho más peligroso, pues el intrusismo transitaba la línea de la salud pública, aprovechándose de la vulnerabilidad y la buena fe de quienes buscaban algún bienestar.

​El Intrusismo Técnico- Fotografía y Drones: Hoy la tecnología permite que un aficionado con un dron de alta gama capture un video y extraiga un fotograma, presentándolo como una "obra fotográfica" de autoría técnica. Aquí el abuso es contra el oficio: se confunde la capacidad de compra con la capacidad intelectual, el ojo artístico y la técnica.

​Sigmund Bauman y la "Modernidad Líquida": Bauman quien fuera un influyente teórico, sociólogo y filósofo explicaba que en nuestra sociedad las identidades son volátiles. Estos impostores cambian de piel según la oportunidad del mercado, sin la "solidez" que otorga el paso por la universidad.

​Pierre Bourdieu y el "Capital Simbólico": Bourdieu, quien ha sido uno de los intelectuales más influyentes de Francia durante la última mitad del siglo XX decía que un título universitario es una certificación del Estado que garantiza que posees un conocimiento. Quien lo usurpa está cometiendo un robo de capital simbólico. El argumento aquí es que el esfuerzo académico no es solo burocracia, sino un proceso de maduración técnica y ética que un "cursito" no puede replicar.

​El Efecto Dunning-Kruger: Este sesgo cognitivo explica por qué personas con escasa preparación tienden a sobreestimar sus habilidades. Los impostores suelen creer que "saben lo mismo que un profesional" porque la tecnología les facilita la tarea operativa, ignorando la profundidad teórica necesaria. David Dunning y Justin Kruger, postulaban que la incompetencia impide a la persona reconocer su propia incompetencia.

​El rol de la tecnología

​Internet y las redes sociales funcionan como una vitrina sin filtro. Hoy en día las diferentes aplicaciones pueden redactar, editar, diseñador, y otras cosas más, pero carece de la responsabilidad civil y ética del profesional.

​Asimismo, hay que distinguir entre el "autodidacta honesto" y el "impostor con título". El problema no es aprender por internet, sino presentarse ante la sociedad con una investidura que no se ha ganado, engañando a terceros para obtener beneficios económicos o de estatus.

​El fenómeno del "Todólogo" y la usurpación académica

​En los medios de comunicación ha proliferado el analista que, sin formación en Ciencia Política, Sociología o Economía, se presenta con el rótulo de "Politólogo" para blindar sus opiniones personales con un barniz de cientificismo.

​El Abuso de la Etiqueta: Aquí el argumento central es la diferencia entre la opinión, libre y válida para cualquier ciudadano, y el análisis técnico, basado en metodologías, estadística y marcos teóricos. El impostor no busca informar, busca autoridad. Se apropia de la terminología académica para manipular la percepción pública, cometiendo un fraude intelectual.

​La "Validación de Pantalla": Como el medio de comunicación o la red social le otorga el espacio, el público asume que existe una trayectoria detrás. Es lo que se conoce como "Falsa Autoridad", una falacia lógica donde se acepta un argumento no por su validez, sino por el supuesto prestigio de quien lo emite.

​La arrogancia territorial y "Monopolio de la representación"

​La Función Social Traicionada: El periodismo no es solo "hablar" o "escribir"; es un ejercicio ético de chequeo de fuentes, contextualización y responsabilidad civil. Quien se dedica a actividades ajenas y utiliza el periodismo como un escudo de poder local, está desvirtuando la función social de la prensa.

​Estos personajes suelen defenderse diciendo que "la práctica vale más que la teoría" o que "tienen calle", pero la práctica sin teoría es arbitrariedad. Un periodista formado entiende de ética periodística, derecho a la información y respeto a la privacidad; el impostor solo entiende de intereses personales o comerciales.

​El desplazamiento del profesional: El daño más grave es hacia el graduado universitario que, habiendo invertido años de estudio, se ve desplazado por alguien que usa la "prepotencia del micrófono, la prepotencia del teclado" y títulos inventados para posicionarse ante las autoridades o la comunidad.

​​A este escenario de imposturas se suma la preocupante figura del pseudo-analista. En las mesas de debate actuales, el título de “Especialista”, “Politólogo” o “Sociólogo” parece haberse convertido en un apelativo genérico para cualquiera que emita un juicio sobre la coyuntura.

Esta usurpación de la identidad académica es un asalto a la credibilidad: se utiliza la investidura de la ciencia social para disfrazar intereses particulares de verdades objetivas.

​Más grave aún es el caciquismo comunicacional en las comunidades locales. Individuos que jamás transitaron un aula universitaria se arrogan la representación exclusiva de la información de sus zonas, presentándose como “responsables periodísticos” ante la sociedad.

Estos actores no solo ejercen un intrusismo profesional flagrante, sino que, al carecer de la base ética y técnica del oficio, degradan el derecho de la ciudadanía a recibir información fidedigna, convirtiendo la comunicación en un bien de cambio personal.

Punto de quiebre: Uno puede ser un buen comunicador sin título, pero lo que es éticamente inaceptable es mentir sobre la formación propia para obtener un beneficio o una jerarquía. La crítica no es al "hacer", sino al "mentir" y al "usurpar" una identidad que no se ha construido con el esfuerzo académico correspondiente.

Solo para mencionar podríamos decir que el Artículo 247 del Código Penal Argentino, castiga el uso de títulos falsos y el ejercicio ilegal de una profesión y en referencia a la Fotografía: podríamos mencionar a Joan Fontcuberta y la "Post-fotografía".

El término post-fotografía surge para describir las transformaciones en la práctica y el significado de la fotografía en la era digital. Él habla de cómo la saturación de imágenes permite estos engaños de autoría.

Reivindicación del mérito académico, "parecer por sobre el ser"

Para concluir, decir que "La crisis de identidad de nuestra época ha convertido al título profesional en un disfraz de carnaval. Sin embargo, cuando la salud falla, cuando un puente cae o cuando una noticia falsa destruye una vida, la sociedad comprende, a veces demasiado tarde, que la técnica sin academia es una cáscara vacía.

La verdadera autoridad no se compra en un software ni se inventa en un perfil de alguna red social; se construye en el rigor de las aulas y el respeto por la verdad."



