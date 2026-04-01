Diputados sancionó la ley sobre el uso de celulares en las escuelas

La iniciativa propone una prohibición total en los Niveles Inicial y Primario y limitaciones estrictas para estudiantes de Secundaria durante el horario de clases.

La Legislatura de Formosa aprobó este jueves 16 el proyecto de ley que busca regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en los establecimientos educativos de la provincia. Los legisladores del Justicialismo y el Radicalismo votaron a favor, mientras que los representantes del bloque libertario lo hicieron de manera negativa.

Al respecto, el diputado justicialista Rodrigo Vera, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó que se trató de “una jornada muy importante que marca un registro histórico”.

Indicó que dicho proyecto de ley “es de toda la Cámara, de todos los diputados, quienes hemos escuchado a docentes, a personal de salud y a integrantes de los centros de estudiantes, los que abordaron este tema que es de carácter urgente”. Ello permitió hoy “tener una regulación como marco y punto de partida de un trabajo que va a continuar en el Ministerio de Cultura y Educación”, subrayó.

Profundizó que esa continuidad se dará con la reglamentación y la implementación que se desarrollará en cada una de las instituciones educativas con los Acuerdos Escolares de Convivencia que se redactarán y donde “los alumnos van a poder discutir con los padres, los docentes y los directivos la utilización de estos dispositivos”.

En ese sentido, explicó que “dentro del aula, el uso está regulado solamente para fines de enseñanza-aprendizaje, en actividades tuteladas por los docentes”, persiguiendo el objetivo de “obtener lo mejor de estas herramientas tecnológicas”, evitando asimismo la utilización nociva, como también “los abusos que se puedan llegar a generar”.

Preocupación compartida

En ese contexto, el legislador hizo notar que “con la UCR compartimos la preocupación real concreta de lo que está pasando, no solo en las escuelas, sino en cada una de las familias”, ahondando en que en muchos casos, el uso de estos dispositivos móviles sin control genera un daño muy importante en los niños. “No lo decimos nosotros, sino que hay estudios a nivel mundial que lo están probando”, fundamentó.

“Se ha llegado a un acuerdo que se basa principalmente en el cuidado de los niños y los adolescentes”, enfatizó, reprobando a su vez la postura del bloque de La Libertad Avanza (LLA). “Las diputadas libertarias –porque el diputado de este bloque no apareció-, se mostraron con una posición confusa y votaron de una forma incoherente y sin mucho fundamento”, consignó.

Para finalizar, aseguró que “la participación amplia de la comunidad educativa hará que esta ley sea una norma viva en los colegios y logre el objetivo que se está buscando, que es el cuidado de los niños y la protección del proceso de aprendizaje en los Niveles Inicial, Primario y Secundario”.



