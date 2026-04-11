Pusieron a disposición de la Justicia a dos sujetos por el robo a un comercio

• Uno de los presuntos autores es menor de edad

Efectivos de la brigada de investigaciones de la Delegación Unidad Regional Uno recuperaron bienes de valor, aprehendieron a un sujeto y retuvieron a un adolescente por el robo con escalamiento en un local comercial, ubicado en la manzana 50 del barrio Simón Bolívar de esta ciudad.

A partir de la denuncia, se inició una causa judicial y se desplegó un trabajo investigativo apoyado en el análisis de registros fílmicos, que permitió identificar a los presuntos autores.

En el marco del operativo, personal policial detuvo a un joven de 22 años y retuvo un menor de edad de 17 años, ambos residentes del mismo barrio y vinculados al hecho.

Durante las diligencias posteriores, en la manzana 9 del mismo barrio secuestraron un buzo con capucha, un par de zapatillas, un short y un teléfono celular, todos elementos de interés para la causa.

El procedimiento fue supervisado por el personal a cargo del Área Delta y contó con la intervención de efectivos de Policía Científica.

El mayor de edad quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras que el menor fue puesto a disposición del Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJU), por disposición del Juzgado interviniente.

La investigación continúa a fin de recuperar la totalidad de los bienes sustraídos y avanzar en el esclarecimiento completo del hecho.