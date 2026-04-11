La Policía sacó de circulación a 17 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 211 actas de infracciones

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante este fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 2.102 personas, con prueba de alcohotest a 29 personas, labraron 211 actas de infracciones y detectaron a 17 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También, sacaron de circulación unas 24 motos, un automóvil y retuvieron 85 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad deportiva en la tarde del sábado, en los estadios “8 de Diciembre, Defensores de Evita y Defensores del Rosario” por el Torneo de la Liga Formoseña de Futbol, Categoría “A”.

De la misma manera, se realizó el dispositivo de seguridad este domingo por el Torneo Federal “A” de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA 2026), donde San Martín de Formosa enfrentó de local a Boca Unidos de Corrientes.

Todos estos encuentros deportivos tuvieron una marcada presencia policial y se desarrollaron sin incidentes.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 4.810 en los distintos locales bailables donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.