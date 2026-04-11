Detuvieron a un hombre por robo y recuperaron objetos

• Además, otro de los implicados fue identificado y se trabaja para su aprehensión

Efectivos del Destacamento El Resguardo y de la Comisaría Palo Santo detuvieron a un joven de 18 años, tras un operativo policial en una zona rural que también permitió recuperar bebidas, cigarrillos, elementos de montura y una motocicleta sustraída.

El procedimiento se inició cerca de las 00:30 horas del sábado último, luego que vecinos alertaran sobre la presencia de una motocicleta abandonada en un camino vecinal.

De inmediato, fueron al lugar y constataron un rodado y varios elementos dispersos, presuntamente sustraídos; mientras que los ocupantes se dieron a la fuga hacia una zona boscosa.

Ante la situación, se desplegó un operativo de rastrillaje en el sector, que permitió la aprehensión de un joven de 18 años, quien cumplía funciones de custodio en el establecimiento rural de donde fueron sustraídos los bienes hallados.

En medio de la tarea investigativa, se estableció la identidad de un segundo implicado que sería detenido en las próximas horas y quedó a disposición de la Justicia provincial.

En el lugar del hecho se labraron las actuaciones procesales y secuestraron cartones de cigarrillos, cajas de vino, elementos de montura y una motocicleta de 200 cilindradas, entre otros objetos.

Todos los elementos y detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde el damnificado reconoció los bienes como de su propiedad.

El imputado fue notificado de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial, en tanto continúan las actuaciones para aprehender al otro implicado y el total esclarecimiento del hecho.