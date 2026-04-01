Plan Provincial de Alfabetización: Educación presentó a las “mascotas alfabetizadoras”

Se trata de una osa melera y un jabirú que fueron desarrollados por un equipo técnico de la cartera. Tienen el objetivo de acompañar a los niños en sus proyectos alfabetizadores de una manera creativa. De la jornada participaron más de 30 escuelas capitalinas.

Este viernes 10 de abril, a las 8:30 horas, el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, en el marco del Plan Provincial de Alfabetización, en el SUM de la EPEP N°124, llevó a cabo la presentación de Mela y Fabi, las mascotas alfabetizadoras.

Al respecto, el ministro de la cartera, Julio Araoz, dialogó con AGENFOR y precisó que, de la actividad, participaron directivos y docentes de 34 instituciones educativas de la ciudad capital que “están agrupadas en un programa de alfabetización especial”.

“En esta oportunidad vamos a presentar a dos mascotas alfabetizadoras: una osa melera y un jabirú, son animales autóctonos formoseños, muy cercanos a nosotros, que habitan la amplia biodiversidad que tenemos en nuestro territorio”, explicó.

Este trabajo, señaló, ha sido desarrollado por un equipo técnico del Ministerio para que “nuestros niños y niñas cuenten con dos mascotas para llevar adelante una serie de proyectos que tienen que ver con la alfabetización”.

“La estrategia busca, en primer lugar, la motivación, la cercanía con la naturaleza, pero también poder llevar, a través de las mascotas, proyectos innovadores en cuanto a la alfabetización, presentarle alternativas a las herramientas y tecnologías que, en ocasiones, dominan mucho más la atención”, detalló.

Y, por otro lado, continuó el funcionario, “abrir la puerta a un proceso de desarrollo creativo que involucre no solo a los niños, a las niñas, sino también a los docentes, al trabajo en equipo y con un eje muy marcado”.

“La creatividad se estimula también de esta manera, se han estudiado y se han analizado experiencias similares ya que esto surge de un trabajo de estudio e investigación de nuestros equipos técnicos, en este caso del nivel primario, y el producto está acá”, indicó.

En ese sentido, Araoz consideró que “el desafío que tenemos en la Argentina y en Formosa es no ser espectadores, usuarios y clientes de los desarrollos tecnológicos” sino que “apuntamos a que, desde temprana, edad tengamos un uso responsable e inteligente de la tecnología”.

“Y no son frases, no es un eslogan, es todo un desafío porque son los dos paradigmas que hoy nos presenta la evolución tecnológica del siglo XXI y hay que trabajar en torno al segundo camino que creemos que es el que permite el desarrollo integral de las personas”, cerró.



