Formosa sostiene la vigilancia epidemiológica sobre el paludismo

No obstante, la Argentina fue declarada como país libre de esta enfermedad en el 2019, el seguimiento sanitario se mantiene activo en el territorio provincial. En ese marco, se desarrolló una capacitación en el Hospital Interdistrital Evita, que contó con la participación de los equipos de salud de toda la provincia.

El jueves, 9 de abril, en horas de la tarde, el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó a cabo un taller de capacitación destinado al personal de salud de la Capital y del interior provincial.

La jornada, de modalidad virtual, tuvo como sede el Hospital Interdistrital Evitay fue organizada por la Coordinación de Laboratorio de la provincia en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Paludismo —que se celebra el próximo 25 de abril— con el objetivo central de fortalecer la vigilancia y actualizar conocimientos técnicos.

Durante el encuentro, se recordó que la República Argentina fue certificada en el 2019 como país libre de paludismo, un logro sanitario que requiere de un compromiso constante para su sostenimiento.

El taller contó con la disertación de destacados referentes, entre ellos, el jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano, veterinario Alejandro Romero; la referente temática de paludismo en Formosa, bioquímica Patricia López, y el referente temático de paludismo de la provincia de Corrientes, Sebastián Encina.

Entre los temas, abordaron la situación actual de la enfermedad en la región, los protocolos de vigilancia ante casos sospechosos, el rol crucial del laboratorio para el diagnóstico oportuno y la relevancia del trabajo articulado entre las diferentes jurisdicciones.

Mantener el estatus sanitario

Al respecto, el bioquímico Matías Alberti, coordinador jurisdiccional de Laboratorio de la provincia de Formosa, destacó la importancia estratégica de estas jornadas y recordó que, si bien, la certificación de país libre de paludismo se obtuvo en el 2019, es fundamental seguir coordinando acciones “para sostener en el tiempo esta situación epidemiológica favorable”.

“Aunque Argentina está libre de paludismo, no podemos bajar los brazos. La vigilancia, el diagnóstico temprano y la formación permanente son nuestras mejores herramientas”, enfatizó seguidamente.

Asimismo, puso de resalto la “amplia participación de los equipos de los hospitales, centros de salud y de los laboratorios de toda la provincia” que tuvo este talle. Y señaló, que la capacitación continua “es la principal barrera para evitar la reintroducción de la enfermedad en el territorio argentino.

Para finalizar, el coordinador remarcó que este tipo de actividades no son hechos aislados, sino que se enmarcan en las políticas sanitarias provinciales trazadas por el gobernador Gildo Insfrán, la cuales están “siempre orientadas a fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de enfermedades transmisibles”, garantizando una respuesta eficiente de la red de salud pública frente a distintos escenarios epidemiológicos.



