La Comisión de Fomento de Lugones desmintió que los aumentos de la luz sean responsabilidad del Gobernador

Endilgó dicho incremento al Gobierno nacional y pidió a la población no divulgar información errónea y tendenciosa que responden a intereses personales.

A través de un comunicado emitido este viernes 10, firmado por su titular Norman Antonio Torrez, la Comisión de Fomento de Fortín Cabo 1° Lugones, desmintió “categóricamente” las versiones que intentan responsabilizar al gobernador Gildo Insfrán por los aumentos de las tarifas de energía eléctrica y ratificó que dicho incremento fue aprobado por el Gobierno nacional a través de la Compañía Administradora de Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).

“Debido a que se encuentran circulando en redes sociales y plataformas de mensajería diversos audios con información tergiversada y de carácter tendenciosa, que buscan confundir a la población y desprestigiar al Gobierno provincial y local, expresamos nuestro más enérgico rechazo al uso irresponsable de la información y difusión de contenidos que carecen de verdad y que sólo contribuyen a generar incertidumbre, desinformación y malestar en la población”, sostiene el documento.

Y, además de desligar de responsabilidad por los aumentos desmedidos de las tarifas de luz al gobernador Insfrán, afirma “con total certeza” que el Gobierno de la provincia de Formosa “ha sostenido históricamente políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de todos los formoseños, brindando igualdad de oportunidades para el desarrollo armónico de cada ciudadano, siendo una de las provincias con tarifas de energía más baja del país”.

Sin embargo, continúa el escrito, el aumento aprobado por la gestión nacional a través de CAMMESA, “hacen imposible evitar un nuevo incremento en nuestra provincia, al igual que en todo el territorio nacional”.

“Recomendamos a la ciudadanía informarse por medios oficiales y evitar replicar mensajes que responden únicamente a intereses personales, evitando así ser parte de la propagación de información errónea y tendenciosa”, sugiere el comunicado.

Y finaliza reafirmando “nuestro compromiso con la verdad, la transparencia y el respeto hacia cada vecino y vecina de esta comunidad”.



