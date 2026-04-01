Perduramos: La conferencia que invita a repensar el futuro de las empresas familiares

La actividad es libre y gratuita y está destinada a emprendedores, dueños de PyMES, miembros de empresas familiares, sucesores y profesionales, interesados en fortalecer la gestión y proyectar la continuidad de sus organizaciones.

La Agencia de Desarrollo Empresarial y la Escuela de Ejecutivos presentan Perduramos, una conferencia presencial, libre y gratuita, que invita a repensar el vínculo entre familia, propiedad y gestión en las organizaciones, el próximo miércoles 29 de abril a las 18 horas en el Galpón G del paseo Costanero, en articulación con la Subsecretaría de Desarrollo Económico y con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

Bajo el lema “Lo que nadie te dijo sobre familia, propiedad y gestión”, la conferencia propone una mirada directa sobre una realidad frecuente: muchas empresas nacen como emprendimientos y algunas evolucionan hacia estructuras familiares, pero muy pocas logran convertirse en verdaderas empresas de familia, capaces de sostenerse más allá de sus fundadores.

En este sentido, Perduramos invita a los participantes a analizar con mayor claridad su propia organización, incorporando herramientas concretas para separar los vínculos familiares de las decisiones empresariales, ordenar roles y anticipar conflictos que suelen aparecer con el paso del tiempo.

Durante la jornada se abordarán preguntas clave como:

• ¿Qué tipo de organización estamos construyendo?

• ¿Cómo definir roles y remuneraciones sin mezclar afectos con responsabilidades?

• ¿Qué conflictos son inevitables y cómo prepararse para gestionarlos?

La propuesta está dirigida a emprendedores, dueños de PyMEs, miembros de empresas familiares, sucesores y profesionales, interesados en fortalecer la gestión y proyectar la continuidad de sus organizaciones.

A lo largo del encuentro, los asistentes podrán adquirir:

• Un marco claro para diferenciar emprendimiento, empresa familiar y empresa de familia

• Criterios para ordenar la relación entre familia, propiedad y gestión

• Herramientas para definir roles, responsabilidades y esquemas de remuneración

• Una visión anticipada de conflictos vinculados a sucesión, crecimiento y vínculos familiares

Con un enfoque conceptual y práctico, Perduramos se presenta como una oportunidad para tomar decisiones con mayor criterio y diseñar organizaciones más sólidas, preparadas para el futuro.

La actividad es con entrada libre y gratuita, los interesados pueden inscribirse a través de: https://forms.gle/e7WEZFnenxQixMzr8



