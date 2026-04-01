Nuevo horario del Centro de Atención al Vecino

La Municipalidad de Formosa extendió el horario de funcionamiento del Centro de Atención al Vecino (08009999147) de lunes a viernes, en horario corrido de 8 a 20 horas, lo que sirve como una herramienta directa de comunicación entre los vecinos y el municipio, con el objetivo de facilitar consultas, reclamos y gestiones diarias, además de brindar una respuesta más ágil y cercana a cada requerimiento ciudadano.“Efectivamente, se extendió el horario de atención al vecino, ya que tenemos mucho requerimiento, esta es una herramienta directa que tiene el vecino de comunicación con la municipalidad y es muy importante la ampliación”, explicó Heriberto Cáceres, del área de Atención al Vecino.“Se analizó la mejor manera de trabajar para dar mejor atención a las y los vecinos, y se decidió ampliar el horario de atención, que ahora es un horario corrido que empezaría a partir de las 8 de la mañana, se extiende hasta las 20 de lunes a viernes”, explicó.Al respecto, destacaron que esta decisión responde a una línea de trabajo impulsada por el intendente Jorge Jofré, orientada a fortalecer la cercanía con los vecinos y garantizar una mejor atención. “Es una herramienta directa que tiene el vecino de comunicación con la municipalidad y es muy importante esta ampliación”, señaló Cáceres.Asimismo, explicaron que el aumento de llamados demuestra que los vecinos encuentran en este sistema una vía cómoda, rápida y gratuita para realizar reclamos, solicitar información o consultar sobre beneficios y servicios municipales sin necesidad de trasladarse a distintas dependencias comunales.Uno de los aspectos más valorados de esta extensión horaria es la posibilidad de que los vecinos puedan comunicarse también durante la siesta y la tarde, momentos en los que muchas personas disponen de mayor tiempo luego de sus actividades laborales. “Durante ese horario vamos a estar activos, recepcionando todos los llamados, tanto reclamos como consultas e informaciones”, indicó Cáceres.También se reciben consultas frecuentes relacionadas con levantamiento de ramas y residuos domiciliarios, alumbrado público, poda, corte de pasto, mantenimiento de la vía pública, infraestructura pluvial y otros servicios esenciales.Además, desde el Centro de Atención al Vecino se brinda asesoramiento sobre trámites vinculados a obras públicas, ferias municipales, beneficios para contribuyentes, pago de impuestos anuales, medios de pago, eventos organizados por la comuna y distintos programas de asistencia al vecino.Desde el municipio remarcaron que todas las inquietudes son recepcionadas y derivadas al área correspondiente, consolidando así una política de atención más eficiente, moderna y cercana a las necesidades de la comunidad formoseña.