Nuevo horario del Centro de Atención al Vecino
La Municipalidad de Formosa extendió el horario de funcionamiento del Centro de Atención al Vecino (08009999147) de lunes a viernes, en horario corrido de 8 a 20 horas, lo que sirve como una herramienta directa de comunicación entre los vecinos y el municipio, con el objetivo de facilitar consultas, reclamos y gestiones diarias, además de brindar una respuesta más ágil y cercana a cada requerimiento ciudadano.
“Efectivamente, se extendió el horario de atención al vecino, ya que tenemos mucho requerimiento, esta es una herramienta directa que tiene el vecino de comunicación con la municipalidad y es muy importante la ampliación”, explicó Heriberto Cáceres, del área de Atención al Vecino.
“Se analizó la mejor manera de trabajar para dar mejor atención a las y los vecinos, y se decidió ampliar el horario de atención, que ahora es un horario corrido que empezaría a partir de las 8 de la mañana, se extiende hasta las 20 de lunes a viernes”, explicó.
Al respecto, destacaron que esta decisión responde a una línea de trabajo impulsada por el intendente Jorge Jofré, orientada a fortalecer la cercanía con los vecinos y garantizar una mejor atención. “Es una herramienta directa que tiene el vecino de comunicación con la municipalidad y es muy importante esta ampliación”, señaló Cáceres.
Asimismo, explicaron que el aumento de llamados demuestra que los vecinos encuentran en este sistema una vía cómoda, rápida y gratuita para realizar reclamos, solicitar información o consultar sobre beneficios y servicios municipales sin necesidad de trasladarse a distintas dependencias comunales.
Uno de los aspectos más valorados de esta extensión horaria es la posibilidad de que los vecinos puedan comunicarse también durante la siesta y la tarde, momentos en los que muchas personas disponen de mayor tiempo luego de sus actividades laborales. “Durante ese horario vamos a estar activos, recepcionando todos los llamados, tanto reclamos como consultas e informaciones”, indicó Cáceres.
También se reciben consultas frecuentes relacionadas con levantamiento de ramas y residuos domiciliarios, alumbrado público, poda, corte de pasto, mantenimiento de la vía pública, infraestructura pluvial y otros servicios esenciales.
Además, desde el Centro de Atención al Vecino se brinda asesoramiento sobre trámites vinculados a obras públicas, ferias municipales, beneficios para contribuyentes, pago de impuestos anuales, medios de pago, eventos organizados por la comuna y distintos programas de asistencia al vecino.
Desde el municipio remarcaron que todas las inquietudes son recepcionadas y derivadas al área correspondiente, consolidando así una política de atención más eficiente, moderna y cercana a las necesidades de la comunidad formoseña.