Con total éxito se realizó en Laguna Blanca el segundo remate de invernada de la provincia

Estos espacios fortalecen a los productores, permitiéndoles comercializar su hacienda a un precio y peso justo, en condiciones competitivas, reconociendo el enorme esfuerzo que realizan día a día.

Una “verdadera fiesta del trabajo y la producción” se vivió este miércoles 29 en Laguna Blanca con la realización del segundo remate de invernada de la provincia, que fue el primero que se desarrolló en esa localidad.

El evento pecuario tuvo lugar en el predio de la Asociación Civil de Productores Agropecuarios de la Región Norte y contó con la destacada presencia del vicegobernador de Formosa, Eber Solís.

Además, participaron de la Feria Ganadera Paippera más de 60 familias de pequeños y medianos productores, quienes lograron comercializar más de 850 cabezas de ganado, en el marco de una planificación sostenida del Gobierno de Formosa a través del Instituto PAIPPA.

En ese marco, el Vicegobernador puso en valor el esfuerzo y el trabajo de los productores, ya que “a pesar de las inclemencias del tiempo, acercaron su producción al predio y fueron parte de este espacio”.

Subrayó que “por decisión del gobernador Gildo Insfrán, se continúa acompañando de manera integral a cada familia productora”, a la vez que resaltó que estos remates son “una herramienta concreta de inclusión y desarrollo en todo el territorio provincial”.

Recordó, a su vez, que “hace poco participé de la feria ganadera de productores paipperos en Laguna Yema, más puntualmente en El Quemado”, mientras que este miércoles “con orgullo se hizo otra” en Laguna Blanca. Y adelantó que próximamente se reprogramará la edición que debía llevarse a cabo en Misión Laishí, la cual por cuestiones climáticas tuvo que ser suspendida.

Una fiesta del Modelo Formoseño

A su turno, el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco, dialogó con AGENFOR y acentuó que se trató de “un evento muy importante, una verdadera fiesta del Modelo Formoseño”, ya que congregó a “familias paipperas de diferentes localidades” de la región.

En ese sentido, agradeció al Gobierno de Formosa porque “este trabajo garantiza no solo la comercialización de la producción ganadera, sino también de la agricultura”, por lo tanto “se logra que los productores sean felices con su trabajo y esfuerzo diario”.

“Estas iniciativas nos llenan de felicidad porque, al finalizar la jornada, las familias vuelven a sus hogares muy contentas, por cuanto vendieron sus terneros, sus novillitos o sus vaquillas”, cerró.



