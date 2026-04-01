“Paoltroni atenta contra su propia provincia”, denunció Román

El diputado provincial Jorge Román salió con dureza a cuestionar el proyecto del senador nacional Francisco Paoltroni para intervenir los poderes del Estado formoseño y lo definió como “una posición abiertamente antidemocrática”.

Román advirtió que no se trata de una discusión menor, sino de una iniciativa que implica alterar el orden institucional de la provincia por fuera de los canales democráticos.

En ese sentido, el legislador provincial fue categórico: “Debemos rechazar esa posición antidemocrática que está expresando el senador Paoltroni”, y expresó: “Creo que no puede hablar en nombre del pueblo formoseño alguien que no pudo construir una mayoría social y que, en definitiva, sólo alcanzó la adhesión de un grupo minoritario. Es en las urnas donde se debate la democracia, no en los atajos institucionales”.

Asimismo, profundizó su crítica al advertir la contradicción central del planteo, asegurando que “es una incoherencia exigir legalidad y al mismo tiempo atentar contra la legalidad propiciando una intervención. No pudo la urna y hoy elige una posición de facto. Eso es lo que hay que decir con claridad”, sostuvo, cuestionando la legitimidad política de la propuesta.

Román se refirió a un elemento institucional de peso que “agrava la situación”, al recordar que “según la Constitución Nacional Argentina, los senadores nacionales, aunque elegidos por el voto popular, representan a las provincias como sujetos del sistema federal”.

“Ahí está la mayor contradicción. No se trata sólo de una opinión política. Un senador representa al Estado provincial en el Congreso. Por eso es más grave todavía: está promoviendo una medida contra la provincia que debe defender”, remarcó.

Por otra parte, el diputado reivindicó la madurez democrática del pueblo formoseño frente a este tipo de planteos. “Nuestro pueblo es un sujeto colectivo sano, con espíritu limpio, sin odio ni resentimiento. Es un pueblo que ama el orden y la paz, y que rechaza estos métodos antidemocráticos y estas aventuras irresponsables que sólo generan incertidumbre”, afirmó.

En esa línea, defendió el rumbo de la provincia y puso en valor el Modelo formoseño como eje de desarrollo sostenido, resaltando que “vamos a seguir eligiendo el camino de la transformación. El Modelo formoseño ha permitido avanzar en educación con cobertura plena, fortalecer el sistema público de salud en todo el territorio y desarrollar infraestructura básica que iguala oportunidades. Eso se ve en cada localidad, en cada obra, en cada política pública que llega al vecino”, señaló.

Asimismo, subrayó que ese proceso no es circunstancial, sino resultado de una planificación sostenida en el tiempo, y marcó que “estamos hablando de un modelo que prioriza la inclusión, la presencia del Estado y la justicia territorial. Por eso resulta aún más preocupante que se intente desconocer esa realidad con propuestas que buscan desestabilizar en lugar de construir”.

Finalmente, Román advirtió sobre el trasfondo político de este tipo de iniciativas. “Cada vez que sectores minoritarios no logran imponer su visión por la vía democrática, aparecen estas salidas excepcionales. Y ahí es donde hay que ser firmes: el federalismo no se negocia. Las provincias no se intervienen por conveniencia política. Se respetan”, concluyó.



