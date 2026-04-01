Estudiantes de Agronegocios participaron de encuentro en el PAIPPA

Hubo una activa participación de los jóvenes, planteando sus inquietudes a los técnicos del Instituto y generando un rico intercambio.

En las oficinas del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), situadas en la ciudad capital, estudiantes de 2° año de la Tecnicatura en Agronegocios fueron recibidos por autoridades e integrantes de dicho organismo.

Durante el encuentro se expusieron las principales líneas de comercialización que impulsa el PAIPPA en apoyo a los pequeños productores.

Además, se efectuó un repaso por los 30 años de historia del programa, destacando el camino recorrido y los resultados alcanzados junto a las familias paipperas.

Según se destacó desde el PAIPPA, “los estudiantes participaron activamente, planteando sus inquietudes a los técnicos del Instituto y generando un rico intercambio”.

Estuvo presente el coordinador ejecutivo del organismo, el veterinario Rubén Casco, así como otras autoridades y personal técnico.



