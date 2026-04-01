Gran convocatoria en el seminario gratuito “Emprendemos” organizado por la ADE

Con una gran participación se realizó una jornada de capacitación para emprendedores locales. El encuentro sirvió como marco para el lanzamiento de la nueva Diplomatura Ejecutiva en Gestión de Emprendimientos, orientada a profesionalizar proyectos en la provincia.

La Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa (ADE), en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Económico y con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, llevó adelante este martes 28, el seminario gratuito “Emprendemos. Verdades incómodas, conocimientos imprescindibles y decisiones necesarias”.

La actividad, que se desarrolló a sala llena en las instalaciones del Galpón “G” del Paseo Costanero, estuvo dirigida a emprendedores, personas con proyectos en etapa inicial y público interesado en fortalecer sus conocimientos en gestión. Durante el encuentro se abordaron aspectos clave como el verdadero significado de emprender, el funcionamiento económico de un negocio y las decisiones necesarias para iniciar, sostener y hacer crecer un emprendimiento.

Al respecto, el gerente de ADE, Guillermo Arévalo, destacó la importancia de este tipo de espacios: “Desde la Agencia trabajamos para brindar herramientas concretas que permitan a los emprendedores tomar decisiones con mayor claridad y profesionalizar sus proyectos. La gran convocatoria que tuvo este seminario refleja la necesidad que existe en nuestra comunidad de acceder a este tipo de contenidos”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, subrayó el valor de la articulación institucional al afirmar que “este tipo de iniciativas muestran el camino que debemos seguir: el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer el entramado productivo local y acompañar a quienes apuestan por generar valor y empleo en la provincia”.

La disertación estuvo a cargo de Ignacio Moyano Camihort, director fundador de la Escuela de Ejecutivos de Córdoba, quien brindó una exposición dinámica y participativa, generando un enriquecedor intercambio con los asistentes.

Camihort señaló que “emprender es mucho más que tener una idea o entusiasmo. Implica comprender la lógica económica de un proyecto y tomar decisiones estratégicas. El objetivo de este seminario fue justamente aportar claridad y herramientas prácticas para ese proceso”.

El seminario “Emprendemos” se constituyó además como la instancia de presentación del Diplomado Ejecutivo en Gestión de Emprendimientos, una propuesta de formación online que busca profesionalizar la gestión emprendedora mediante contenidos aplicados, seguimiento académico y certificación conjunta.

Finalmente, desde ADE informaron que ya están abiertas las inscripciones para la Diplomatura, y cualquier consulta lo pueden realizar mediante Whatsapp al número: 3704329154 o a través de las redes sociales de la Agencia.



