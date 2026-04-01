Basterra: “Tiene una debilidad normativa” la Ley de Glaciares aprobada en el Congreso

El ingeniero Luis Eugenio Basterra, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Formosa, cargó duramente contra la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional porque esta norma, que reforma la anterior, “tiene un impacto directo sobre formaciones geológicas que son milenarias y también muy fuerte sobre las cuencas hídricas”.

Esto se debe, explicó el legislador a que “admite, por un lado, que la formación geológica que sustenta a los glaciares pueda ser intervenida a los efectos de profundizar el proceso de minería”, y por el otro, por sus efectos negativos “a lo largo de todo el trayecto de una cuenca hídrica”.

Por tanto, aseguró que “lo que es crítico es que se está buscando hacer minería en lugares que son muy frágiles”, lo que hasta pondría “en riesgo a la propia actividad minera”, cuando citó que esta una actividad, por ejemplo, “se multiplicó más del 500 por ciento en los últimos 11 años, del 2015 a la fecha”.

Eso significa, por tanto, que también que con la actual ley minera “han venido inversiones extranjeras”, subrayó, citando, a modo de ejemplo, “de hecho las minas de litio tienen ya en Jujuy cerca de 20 años y no han tenido ningún inconveniente en llevar adelante los procesos productivos”.

Entonces, en ese contexto, “uno se pregunta por qué hacer una ley que pone en riesgo la seguridad jurídica de la industria de la minería hoy en la Argentina”, cuestionó el legislador al brindar declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Cuando este país tiene una “tan importante cantidad de estos recursos”, ante lo cual, alertó que “es un crimen ambiental tocarlos de la manera en que lo están por hacer” a partir de esta norma aprobada en el Congreso de la Nación por iniciativa del Gobierno del presidente Javier Milei.

Además, al referirse más en lo que hace al marco legal, consideró que es central tener presente aquí que “Argentina es un país federal en donde las provincias pueden y tienen autonomía para llevar adelante intervenciones y decisiones sobre sus propios territorios, pero, a la vez, existía como Nación un mecanismo que se denominaba de Presupuestos Mínimos en la Ley 26.639.

Inclusive está “en la Constitución Nacional” y por medio de la cual “el Congreso de la Nación define determinadas acciones que las tiene que coordinar con el resto de las provincias. Es decir que no lo puede hacer solo y exclusivamente como estado provincial”.

Sin embargo, afirmó el legislador justicialista que esto fue modificado con la aprobación de esta Ley de Glaciares, violándose así “ese concepto, porque habilita a muchas provincias a cambiar la definición de un glaciar que hoy está totalmente identificado e incluso existe un mapa de los glaciares”.

Es de tal gravedad que hasta lo que es peor aún le “está dejando disponer a un solo distrito según sea su propio interés y no a las consecuencias que tiene sobre toda la cuenca hídrica”, de allí que insistió en que esta ley “tiene una debilidad normativa que va a hacer que se generen, como ya lo está haciendo la provincia de La Pampa, un reclamo en el ámbito judicial”.

Además de que “va a frenar las inversiones” al carecer de seguridad jurídica que la anterior ley sí daba en ese sentido, sostuvo.

Por todo esto, la posición que “estamos institucionalmente acompañando es la que hemos expresado, con firmeza, en la Cámara de Diputados y en el Senado por quienes representamos al Modelo Formoseño en el Congreso de la Nación”, recalcó.

Como también la de “nuestro bloque (de Unión por la Patria) que ha tenido esa misma actitud, salvo alguna mínima excepción, pero, así y todo, lo principal es que “nosotros hemos votado en conjunto en contra de esta norma”, agregó.

Por todo ello, concluyó que, en base a lo dicho, “creemos que hay todo un abordaje jurídico que va a hacer que esta ley no prospere”.



















