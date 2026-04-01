“Orgullo formoseño que trasciende fronteras”: El Vicegobernador recibió al bicampeón mundial Enzo Vicente

El año pasado, el joven formoseño se consagró bicampeón del mundo en Artes Marciales Mixtas (AMM) en el torneo GAMMA de San Paulo, Brasil.

El vicegobernador de la provincia de Formosa, Eber Solís, recibió al joven multicampeón de artes marciales, Enzo Vicente, quien viene de consagrarse en el WGP 85 disputado en Brasil, una de las competencias más importantes de América Latina en kickboxing profesional.

“Enzo fue el único argentino en participar de esta edición, logrando una contundente victoria frente a su rival brasileño y posicionándose entre los diez mejores del ranking. Un claro ejemplo de esfuerzo, disciplina y compromiso que inspira a toda nuestra comunidad”, subrayó el Vicegobernador tras el encuentro realizado en la mañana de este martes 28.

Y además comentó que “también compartí este encuentro con otros grandes talentos formoseños: Máximo Acosta, con tan solo 10 años ya ubicado entre los mejores siete de América en kickboxing, y Carlos Ibarra, de 11 años, campeón mundial de taekwondo y sudamericano de kickboxing. Jóvenes que representan el presente y el futuro de nuestro deporte”.

En ese marco, remarcó que “desde Formosa, y en el marco de un modelo que promueve la inclusión y el desarrollo integral de nuestra juventud, vamos a seguir acompañando y apoyando a cada deportista que, con sacrificio y dedicación, lleva bien alto el nombre de nuestra provincia”.

“Verlos crecer y triunfar es, sin dudas, uno de nuestros mayores orgullos”, resaltó y los felicitó nuevamente: “¡Vamos por mucho más!”, redobló.



