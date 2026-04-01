Operativos policiales terminaron con dos detenidos y objetos secuestrados

• Los sujetos están vinculados a causas de amenazas y robos

Integrantes de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Tres realizaron varios procedimientos en la ciudad de Clorinda, que culminaron con dos hombres apresados y el secuestro de distintos elementos de valor.

El primero de los casos se concretó el domingo último, alrededor de las 20:20 horas, en la intersección de la avenida Costanera y calle Ayacucho, donde aprehendieron a un joven de 22 años, imputado en una causa por amenazas, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

Minutos después, cerca de las 21:15 horas, los uniformados detuvieron en el barrio Aca a un hombre de 33 años, quien está involucrado en dos causas de robo.

En la continuidad de las tareas investigativas, los auxiliares de la justicia secuestraron diversos bienes sustraídos, entre ellos aberturas de madera, una puerta, un taladro y un equipo de soldadura, hallados en el mismo sector.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial; mientras que los elementos recuperados serán restituidos a sus propietarios.