La Policía detuvo a dos hombres y esclareció un caso de robo

• Hubo secuestros de dinero y joyas de oro

Efectivos del Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a dos hombres y recuperaron dinero y joyas de oro, durante la investigación de un robo cometido en una vivienda del barrio 2 de Abril, de esta ciudad.

Según la denuncia de la damnificada, de 48 años, desconocidos ingresaron a la casa de su madre fallecida, violentaron una caja fuerte y se llevaron todo lo que había en el interior.

De inmediato, los investigadores iniciaron las tareas de campo, recibieron testimonios de vecinos y analizaron los registros fílmicos de las cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a dos individuos conocidos en el ambiente delictivo por hechos de similares características.

La labor investigativa culminó en la tarde del viernes último, con la localización de uno de los presuntos autores en un domicilio del barrio Virgen del Rosario, quien fue interceptado durante su intento de fuga.

En su poder se hallaron joyas de oro, dinero y un teléfono celular; mientras que al segundo sospechoso lo aprehendieron en el barrio 2 de Abril.

Durante las intervenciones se secuestraron más joyas de oro, dinero en moneda nacional, guaraníes y prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del ilícito.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones procesales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.